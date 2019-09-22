Страдает ли качество спермы, если мужчина носит трусы в обтяжку

Более тесные плавки перегревают мужской детородный орган и портят качество сперматозоидов

Семейные трусы или боксеры в очередной раз назвали лучшим нижним бельем для мужчин, которые хотели бы стать отцами. Более тесные плавки перегревают мужской детородный орган и портят качество сперматозоидов.

Представители сильного пола, которые хотели бы стать отцами, должны обратить пристальное внимание на собственное нижнее бельё. Эксперты утверждают, что от его выбора может зависеть качество сперматозоидов, а вернее, такие его показатели, как подвижность и количество. Исследователи из Гарвардского университета выяснили, что концентрация и качество сперматозоидов выше у мужчин, которые носят свободные трусы, то есть так называемые семейники или плавки. МедикФорум напоминает, что разобраться с причинами мужского бесплодия гораздо проще, чем с причинами женского. Чем больше сперматозоидов у мужчин, и чем быстрее они двигаются, тем скорее у них получается догнать и оплодотворить яйцеклетку.

Сперматозоиды вырабатываются у представителей сильного пола почти всю их сознательную жизнь, однако их производство замедляется, а качество существенно снижается приблизительно после 70. В течение жизни мужчина способен произвести 525 млрд сперматозоидов, так что его запасы почти безграничны, и теоретически один человек может заселить всю планету Земля. Репродуктивные клетки водятся в яичках, и их качество зависит от температуры.

Наблюдения показывают, что температура в области мужского детородного органа должна быть чуть ниже, чем средняя температура тела. Это помогает сперматозоидам нормально развиваться. Однако если мужчины носят тесные трусы, то температура в области мошонки вырастает, и это негативно сказывается на качестве сперматозоидов.

Источник: МедикФорум