Что делать в сентябре на даче?



В данный период важно выполнить несколько важных задач, начиная от обработки растений специальными средствами против вредителей до сбора урожая.

Борьба с вредителями



Если в период сбора урожая были найдены вредители-насекомые, необходимо избавиться от них как можно быстрее, поскольку они могут оставаться в растениях до мая-июня. Поэтому важно организовать качественную борьбу осенью, чтобы в следующем году получить хороший урожай.Важно: использовать химические средства во время сбора урожая категорически не рекомендуется. В качестве альтернативы можно использовать:— мочевину;— медный купорос;— железный купорос.Раствор мочевины можно приготовить традиционным способом: на 10 литров приходится 300-500 гр. Это эффективный способ организовать защиту растения от парши. Обрабатывают стволы, ветки и верхний слой почвы. Опрыскивать растение необходимо не меньше чем за месяц до появления заморозков.Чтобы уничтожить плодовую гниль, мучнистую росу, коккомикоз, используют медный купорос. Для увеличения эффективности средства можно добавить известь. Применение купороса считается оптимальным в сбор урожая. Максимальная концентрация составляет 3%. Для опрыскивания необходимо смешать 300 гр купороса и 400 гр извести на 20 литров воды. Не рекомендуется использовать весной, чтобы молодое растение не получило ожоги и не погибло.Железный купорос – лучшее средство против лишайников и мха. Обрабатывают раствором в 5-7%. В отличие от медного купороса, использовать средство вместе с известью не рекомендуется. Целесообразно в тандеме добавлять и другие средства против вредителей.В магазинах Бердска представлен широкий ассортимент средств борьбы с вредителями деревьев, кустарников и цветов. Вы сможете приобрести дополнительные товары по уходу по приемлемой стоимости и высокого качества.

Средства для подкормки растений, цветов

Для получения богатого урожая, каждый год нужно использовать подкормку. В противном случае растение может испытывать недостаток минеральных веществ, азота, что приведет к его гибели или отсутствия урожая.

В осенний период рекомендуется использовать гумус. Он помогает насытить почву перед наступлением холодов. Микроэлементы нужны растениям на протяжении всего летнего сезона, а азот потребуется ранней весной.

Важно: не рекомендуется допускать излишнюю концентрацию минералов, чтобы не навредить растению.

Подкормки жидкой консистенции применяют после полива. Таким образом корни растения не получат механических повреждений. Перед поливом лучше использовать удобрения в гранулах.

Чтобы получить хороший урожай, необходимо закупать только качественные подкормки от проверенных производителей. В магазине опытные специалисты окажут бесплатную консультацию по подбору средств, а также ответят на все интересующие вопросы.

Посадка новых растений

Некоторые дачники продолжают высаживать растения в зимний период, создавая неповторимую оранжерею, которая будет радовать всех жителей загородного дома. Для этого не обязательно сооружать отдельную веранду, если есть небольшая пристройка с большими окнами.

Среди самых распространенных стоит выделить Алоэ Вера. Чтобы растение отлично развивалось, рекомендуется соблюдать два простых правила:

— найти затемненный угол, куда не проникают прямые солнечные лучи;

— использовать дренаж.

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Бугенвиллея в зимний период чувствует себя прекрасно при температуре 11-15 градусов. В природе встречается самых ярких оттенков: золотистого, малинового, сиреневого. Все зависит от выбранного сорта для посадки.

Папоротник является одним из самых неприхотливых растений. Среди самых распространенных видов можно выделить: асплениум, нефролепсис, блехнум.

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Стрижка газона

Кроме сбора урожая, каждый садовод должен поддерживать чистоту и порядок на участке. Газон нуждается не в меньшем уходе, чем посаженные плодовые или декоративные растения. Магазины предлагают все необходимые средства и технику для ухода за деревьями, кустарниками и газоном. Все товары представлены только от проверенных и надежных производителей. А сотрудники всегда готовы оказать помощь в подборе товаров и ответить на возникающие вопросы.

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Выполняйте несложные работы в течение сентября, и ваш сад будет радовать вас весь следующий год.