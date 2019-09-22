13 место по качеству работы общественного транспорта занял Бердск среди 200 городов России

Новосибирск в итоговом рейтинге занял 42 позицию из 200 городов. За год город потерял четыре строчки в итоговом рейтинге.

В Новосибирске оценили качество работы общественного транспорта

За прошедший год город опустился во всероссийском рейтинге на четыре позиции.

Аналитическая служба портала Domofond.ru провела масштабный опрос, в котором приняли участие более 90 тыс. человек. Россиянам из 200 городов страны предложили оценить работу общественного транспорта в своем городе по десятибалльной шкале. Средняя оценка — 6,6 балла, за год, по мнению опрошенных, транспорт стал работать чуть хуже.

Новосибирск в итоговом рейтинге занял 42 позицию из 200 городов. За год город потерял четыре строчки в итоговом рейтинге. Среди городов-миллионников Новосибирск стал пятым из 13 городов. Лучше всего из крупных городов обстановка с доступностью общественного транспорта оценена жителями в Москве, Казани и Санкт-Петербурге, хуже всего — в Челябинске и Омске. В целом по России первое место заняла Тюмень.

Еще один город из Новосибирской области, принимавший участие в рейтинге — Бердск, — занял 13 строчку рейтинга.

По данным опроса, которое проведено информационно-аналитическим управлением правительства Новосибирской области по итогам первого полугодия, в Новосибирске 64,5% горожан в целом удовлетворены работой общественного транспорта. Из наиболее частых причин неудовлетворенности — плохое техническое состояние транспортных средств, которое отмечают 13,9% горожан, отсутствие рейсов в нужное время, о чем сообщили 11% респондентов и неудобный график движения (9%)

По данным опроса, проводимого год назад Общероссийским народным фронтом, Новосибирск попал в верхнюю часть рейтинга среди субъектов РФ с наибольшим числом жалоб респондентов на нарушения ПДД и низкую культуру обслуживания в общественном транспорте. В мэрии тогда подтвердили, что часть жалоб горожан действительно связана с низкой культурой обслуживания и некорректным поведением экипажей транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах. Также новосибирцы жалуются на время простоя общественного транспорта на остановках, проезда мимо них, на посадку или высадку пассажиров в неустановленных местах и на работу общественного транспорта в вечернее время.

Источник: РБК