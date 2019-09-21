Ухудшение памяти и подбор нужных слов — первые признаки болезни Альцгеймера

21 сентября отмечается Всемирный день болезни Альцгеймера. Она характеризуется потерей памяти, способности рационального мышления, навыка ориентироваться в пространстве и ухаживать за собой.

Для многих людей сигналом к началу ранней стадии болезни Альцгеймера являются не связанные с памятью аспекты когнитивного сознания — например, проблема подбора нужных слов, проблемы со зрением и ориентированием в пространстве, нарушения в способности рассуждать логически и принимать решения

Свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера, помимо нарушения памяти, могут ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением, рассказали РИА Новости в Национальном институте старения США (National Institute on Aging) — главной структуре по изучению этой болезни в США.

21 сентября отмечается Всемирный день болезни Альцгеймера. Она характеризуется потерей памяти, способности рационального мышления, навыка ориентироваться в пространстве и ухаживать за собой. Недуг был впервые описан в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером, от которого и получил свое название. Несмотря на то что заболевание известно более ста лет, у ученых до сих пор нет точных ответов на многие вопросы о нем.

Нет пока и однозначного ответа на вопрос, как наверняка распознать у себя или родных болезнь Альцгеймера.



Американские специалисты отмечают, что «первые симптомы могут быть различны у разных людей».Например, проблемы с памятью могут оказаться легким когнитивным расстройством (Mild Cognitive Impairment, MCI), которое иногда — но не всегда — приводит к болезни Альцгеймера. У пациентов с легким когнитивным расстройством память хуже, чем у их ровесников, но симптомы не мешают им в повседневной жизни, поясняют в организации.«Для многих людей сигналом к началу ранней стадии болезни Альцгеймера являются не связанные с памятью аспекты когнитивного сознания — например, проблема подбора нужных слов, проблемы со зрением и ориентированием в пространстве, нарушения в способности рассуждать логически и принимать решения», — рассказали в организации, входящей в Национальный институт здравоохранения США (National Institute of Health).

В организации отмечают, что главным фактором риска для болезни Альцгеймера по-прежнему считается возраст человека.

«Начало и развитие болезни Альцгеймера зависят от многих факторов. Самой важной из известных причин является возраст», — считают эксперты. По имеющимся данным, сегодня около трети людей, достигших 85 лет, могут иметь болезнь Альцгеймера. Только в США заболевание диагностировано у 5,5 миллиона человек старше 65 лет. «По мере старения населения эти цифры будут расти, покуда не будут найдены способы предотвратить или отложить развитие болезни», — говорят в Институте старения.

Специалисты допускают, что может также иметь значение комбинация генетики, образа жизни и окружающей среды, но «значимость каждого из этих факторов для роста или снижения риска заболеть недугом Альцгеймера индивидуальна».

Вопреки мнению, что спорт помогает от всех болезней, специалисты Института старения США признаются, что в случае с этим недугом подвижный образ жизни не панацея.

«Согласно имеющимся к настоящему времени исследованиям, нет свидетельств, которые бы позволили рекомендовать физические упражнения в качестве способа предотвратить связанное с болезнью Альцгеймера легкое когнитивное нарушение, характеризующееся проблемами с памятью и зачастую приводящее к деменции альцгеймерского типа», — отмечают в организации.

Между тем, как подчеркивают врачи, нельзя забывать о том, что физическая активность оказывает положительный эффект на здоровье: даже по мере старения спорт может помочь снизить риск падений, сохранить мобильность и независимость, уменьшить риск развития хронических заболеваний вроде диабета, депрессии и высокого давления.

Источник: РИА Новости