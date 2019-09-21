2-летнюю Софью с деформированным личиком и сросшимися пальцами отказались брать в детсад в Башкирии

Глава семейства, отец Софьи, работает водителем в Стерлитамаке. В месяц он получает 10 тысяч рублей. Этих денег едва хватает на памперсы и лекарства для дочери.

Если вы хотите помочь семье Гизатуллиных, отправьте посильную вам сумму на карту Сбербанк, привязанную к номеру телефона 8-919-616-60-26 (карта АНО «Радуга Добра») с комментарием «Для Софьи Гизатуллиной»

Двухлетняя Софья из Башкирии родилась с деформированным личиком и сросшимися пальцами. Из-за того, что девочка не похожа на остальных детей, ее отказываются принимать в садик.

Грустную историю о Софье Гизатуллиной рассказала волонтер организации «Радуга Добра» Регина Биргулиева. Девушка познакомилась с семьей ребенка случайно.

«Вчера я ездила в село Алатаны Стерлитамакского района, чтобы проведать одного из подопечных нашей организации Витю Власова. «Радуга Добра» занимается благотворительной помощью больным детишкам или семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, – рассказывает Регина. – Один предприниматель подарил очень много коробок печенья, я развезла их по нашим ребятам, и не знала, что делать с оставшимися пачками. Я спросила маму Вити, может, в деревне есть семья, нуждающаяся в помощи, и она рассказала мне о Софье. Я сразу же отправилась к родителям девочки».



Волонтер призналась, что не могла сдержать слез, когда сидела в гостях у семьи Гизатуллиных. «Живут они очень бедно. В доме нет воды, также отсутствует баня. Мыться они ходят к соседям, – рассказывает девушка. – Кроме того, у них отключили газ, потому что плита устарела и не подлежит ремонту. Отопление есть, но газовый водонагреватель сломался».

Глава семейства, отец Софьи, работает водителем в Стерлитамаке. В месяц он получает 10 тысяч рублей. Этих денег едва хватает на памперсы и лекарства для дочери. Питаются и оплачивают коммунальные услуги Гизатуллины за счет пенсий бабушки и дедушки, которые живут с ними.

Мама девочки не раз обращалась за помощью в государственный социальный центр «Семья», расположенный в Стерлитамаке, но там ее только кормили обещаниями. «Девочка ни разу не получала бесплатные памперсы, обувь и питание, хотя как инвалид должна была. Отмечу, что семья сейчас даже пенсию по инвалидности не получает. Видите ли, еще не открыта очередь на выплаты. Маме девочки Светлане сказали обратиться за ней только в ноябре. От центра «Семья» помощи нет никакой, хотя Светлана обращалась туда не раз. Сотрудники приезжали к ним, осматривали дом и девочку. Обнадежили тогда маму, что помогут сделать операцию ребенку, а также добьются получения каких-то льгот. До сих пор ничего не сделано».

Ситуацию усугубляет то, что Софью отказываются принимать в детский сад. «Маме сказали, что Софья, мягко говоря, не такая, как все, поэтому будет пугать детей. Свой отказ сотрудники садика объясняют тем, что у Софьи деформировано лицо, сросшиеся пальцы на руках и ногах, а также она не умеет говорить. Неужели ребенок виноват, что он таким родился? В остальном Софья – самый обычный ребенок. Она ходит, играет, слышит, видит и спокойно кушает. К тому же девочка такая ласковая, она бы непременно нашла себе друзей», – продолжает Регина.

Так как ребенка не берут в садик, мама не может выйти на работу. А лишняя копейка семье не помешала бы. Кроме того, дедушку Софьи уволили, и это тоже пошатнуло материальное положение семьи. Мужчина всю жизнь проработал в сельской школе, но когда в учреждении сменилась власть, его сократили. «В Алатанах беспредел происходит не только в детском саду, но и в школе, и в медицинском учреждении. Как я уже говорила, у нас в Алатанах живет еще один наш подопечный Витя Власов. Мальчик тоже серьезно болен. И пока наша организация не вмешалась, ему не оказывали должную медицинскую помощь».

В субботу Регина поедет в село, чтобы поднять все документы девочки, а также наладить газовый водонагреватель. «Радуга Добра» открыла сбор средств на помощь семье Гизатуллиных. Они планируют купить новую плиту, провести воду в дом, организовать девочке отдельное спальное место и главное – сделать ей операцию. «21 сентября в Уфу приезжает специалист из Москвы. Мы уже с ним договорились, чтобы он осмотрел девочку и дал направление в РДКБ или какую-нибудь московскую больницу. Точная сумма сбора средств на операцию будет известна только после 21-го. Сейчас собираем деньги на продукты, одежду и проведение коммуникаций на участок», – объясняет девушка.

Если вы хотите помочь семье Гизатуллиных, отправьте посильную вам сумму на карту Сбербанк, привязанную к номеру телефона 8-919-616-60-26 (карта АНО «Радуга Добра») с комментарием «Для Софьи Гизатуллиной». Весь финансовый отчет будет выставлен в официальной группе в «ВКонтакте» организации «Радуга Добра» (город Стерлитамак). «Девочка очень ласковая, тянется к людям. Показала мне вчера все свои игрушки. Не проходите мимо, помогите ребенку», – заключила волонтер.

Источник: http://ufacitynews.ru

Сегодня София приехала в город с мамой ,посетили врача ,получили консультацию по лечению и операциям,но пока только по ручкам и ножкам

В связи со злостью всех недображелателей! По поводу сбора !На операцию пока средства не нужны!Все кто помог Софушке Вы же делаете это от души, зачем писать столько плохого, — пишут волонтеры 21 сентября в своей группе.

На данный момент люди помогают, кто чем может привезли технику, игрушки, вещи и много всего! Если Вы хотите помочь Софии, то теперь только на счет ПРОМСЯЗЬ БАНК

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