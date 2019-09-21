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Здоровье / Общество

В центр амбулаторно-онкологической помощи с инспекцией приехал замгубернатора Петухов

20:01 21.09.2019 Фото: www.nso.ru
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Юрий Петухов отметил, что снижение заболеваемости и смертности от онкозаболеваний является одним из приоритетов в сфере здравоохранения в Новосибирской области.

В центр амбулаторно онкологической помощи с инспекцией приехал замгубернатора Петухов
Первый заместитель Губернатора Юрий Петухов проинспектировал выполнение работ по созданию центра амбулаторно-онкологической помощи в Новосибирске
Сюжет: Онкология
В центр амбулаторно онкологической помощи с инспекцией приехал замгубернатора Петухов

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Кластер лабораторной диагностики, новое оборудование, усиление кадрового потенциала и ремонт помещений – на базе ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №2» в Новосибирске в рамках национального проекта «Здравоохранение» создается центр амбулаторно-онкологической помощи. Ход работ на объекте 20 сентября проконтролировал первый заместитель Губернатора Юрий Петухов.
Руководство медицинского учреждения доложило первому заместителю Губернатора о текущем состоянии онкологической помощи и реализации проекта. ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №2» оказывает онкопомощь населению Дзержинского района Новосибирска и Новосибирского района, сообщает сайт правительства региона.

Юрий Петухов осмотрел входную группы в Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), где в рамках нацпроекта выполнен капитальный ремонт, организованы открытая регистратура, специальные стойки, также действует электронная очередь и удобная навигация для пациентов.

В медицинском учреждении проводятся ремонтные работы под тяжелое оборудование, которое будет поставлено в рамках национального проекта «Здравоохранение». Это аппараты МРТ и КТ, а также другое оборудование – в общей сложности 24 единицы.

Первый заместитель Губернатора ознакомился с организацией работы отделения профилактики и реабилитации, кабинетов онкологов, хирургов, дневного стационара для онкологических больных, отделения цитологических и молекулярно-генетических методов диагностики, кабинетов эндоскопических исследований и маммографии.

Как доложила первому заместителю Губернатора главный врач ГКБ №2 Любовь Шпагина, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в медицинским учреждении отремонтирована лаборатория гистологии, создан большой лабораторный кластер, где можно сделать различных набор необходимых анализов – ранее лаборатории находились по разным адресам. Расширено эндоскопическое отделение, которое дополнено бронхоскопией, – теперь здесь возможно проводить все виды биопсии. В стадии окончания подготовка онкологического блока.

Отдельной важной составляющей улучшению качества оказания онкологической помощи является кадровое обеспечение медицинского учреждения. В рамках нацпроекта специально для центра амбулаторно-онкологической помощи на базе ГКБ №2 подготовлены шесть врачей, три медсестры, 14 специалистов смежных профессий врачей, которые будут осуществлять диагностику.

Подводя итоги рабочей поездки, Юрий Петухов отметил, что снижение заболеваемости и смертности от онкозаболеваний является одним из приоритетов в сфере здравоохранения в Новосибирской области. Важной составляющей этой работы является развитие полноформатной, комплексной помощи онкобольным – формирование современной диагностической базы и системы амбулаторной помощи пациентам.

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