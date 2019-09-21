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Отмени рыбалку! Сильная волна от ветра, возможен град и дожди с грозами в акватории Бердска

19:54 21.09.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Отдельные высокие волны способны накрыть или перевернуть лодку, сбить с курса, а при опрокидывании лодки удержаться на плаву без спасательного жилета практически невозможно.

Отмени рыбалку! Сильная волна от ветра, возможен град и дожди с грозами в акватории Бердска
Безопаснее будет отменить рыбалку, прогулки и охоту на воде

Сотрудники МЧС России настоятельно рекомендуют не выходить на водоемы на маломерных судах в ближайшие дни. Из-за сильного ветра на акваториях наблюдается опасное волнение. Чтобы не оказаться в ловушке непогоды, стоит отказаться от отдыха у водоемов и плавания на маломерных судах. Безопаснее будет отменить рыбалку, прогулки и охоту на воде.

В регионе объявлено экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений: прогнозируются дожди с грозами, град и сильные ветер.

Отдельные высокие волны способны накрыть или перевернуть лодку, сбить с курса, а при опрокидывании лодки удержаться на плаву без спасательного жилета практически невозможно.

Кроме того, в грозу увеличивается вероятность поражения молнией, особенно на водоемах. Не находитесь во время грозы в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. Отойдите на 20-30 метров в сторону от металлических предметов. Не разговаривайте и не делайте звонки по мобильному телефону.

При необходимости помощи спасателей звоните по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112 или в пожарно- спасательную службу МЧС России по телефону 101.

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От редакции

Собираетесь на рыбалку?

Гость, 21 сентября 2019 20:11
Сегодня шли на катере с Завьялово. Слегка штормит. Сильная прибойная волна.
Аноним, 21 сентября 2019 20:43
Пробовали "рыбачить" в заливе...Мокрые как кошки,в море просто беспредел,делать там нечего,будет еще погода.

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