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Смертельное ДПТ: погиб пассажир ВАЗа в лобовом столкновении с «УАЗ Патриот» на трассе Р-256 под Искитимом

19:46 21.09.2019 Фото: АСТ-54
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В результате ДТП водитель ВАЗ-2107, мужчина 1988 года рождения, получил травмы, а его пассажир, мужчина 1972 года рождения, скончался на месте.

Смертельное ДПТ: погиб пассажир ВАЗа в лобовом столкновении с УАЗ Патриот на трассе Р 256 под Искитимом
В Искитимском районе произошло ДТП со смертельным исходом

21 сентября в 06.25 на 81-м километре трассы Р-256 произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, сообщает ГУ МВД по НСО. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем «УАЗ Патриот», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107. В результате ДТП водитель ВАЗ-2107, мужчина 1988 года рождения, получил травмы, а его пассажир, мужчина 1972 года рождения, скончался на месте.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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