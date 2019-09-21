Скоростной электропоезд «Ласточка» домчит пассажиров из Новосибирска до Омска, Барнаула и Томска

В электропоездах серии ЭС-1П созданы условия для проезда маломобильных граждан. Стоянка в Черепаново теперь будет составлять всего несколько минут, что сократит время в пути

Скоростной пассажирский электропоезд «Ласточка» создан ООО «Уральские локомотивы» на основе платформы Siemens Desiro для компании «Российские железные дороги»

20 сентября скоростной электропоезд «Ласточка» совершил финальную демонстрационную поездку из Томска в Новосибирск в серии тестовых поездок между Новосибирском, Омском, Барнаулом и Томском. Участие в мероприятии приняли начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, руководители пригородного комплекса магистрали, представители завода-производителя ООО «Уральские локомотивы», сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Главная цель поездок – оценка технической возможности запуска электропоезда «Ласточка» на магистрали в постоянном режиме, а также возможных перспектив участия субъектов РФ в организации межрегиональных железнодорожных перевозок данными электропоездами на Западно-Сибирской железной дороге.

По словам руководителя магистрали Александра Грицая, железнодорожные пути технически готовы к запуску электропоезда «Ласточка» на магистрали в постоянном режиме.

— Проведенные тесты подтвердили готовность инфраструктуры к курсированию «Ласточек». Комфорт для пассажиров в таких поездах совершенно другой в сравнении с уже курсирующими на магистрали. Это принципиально иной уровень организации пассажирских перевозок. Именно с этой точки зрения мы демонстрировали возможности поезда регионам. Составы приобретаться будут. На каких условиях это будет, пока обсуждается. С органами власти будем рассматривать данный вопрос, — сообщил Александр Грицай.

В свою очередь, министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский отметил, что с запуском «Ласточки» жители Западной Сибири смогут более комфортно добираться до соседних городов и регионов.

— Что немаловажно, в электропоездах серии ЭС-1П созданы условия для проезда маломобильных граждан. Стоянка в Черепаново теперь будет составлять всего несколько минут, что сократит время в пути,– отметил Анатолий Костылевский.

Скоростной пассажирский электропоезд «Ласточка» создан ООО «Уральские локомотивы» на основе платформы Siemens Desiro для компании «Российские железные дороги». Данный состав состоит из 5 вагонов, общая длина состава 130 метров. Его максимальная скорость составляет 160 км/ч. К важнейшим достоинствам российской «Ласточки» производители относят ее высочайшую ресурсоэффективность, надежность и комфортабельность. Состав оборудован интеллектуальными системами управления и видеонаблюдения, а также системой, поддерживающей комфортную температуру в салоне.