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Средство от зубной боли сделало кровь женщины синей

19:28 21.09.2019 Фото: Massachusetts Medical Society / The New England Journal of Medicine
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Женщина купила местное обезболивающее, содержащее бензокаин, в одной из аптек без рецепта. Перед сном она выпила практически всю банку лекарства в надежде унять боль.

Средство от зубной боли сделало кровь женщины синей
В США средство от зубной боли сделало кровь женщины синей

Кровь 25-летней жительницы Нью-Йорка стала синей после того, как она приняла средство от зубной боли, сообщает Daily Mail.
Женщина купила местное обезболивающее, содержащее бензокаин, в одной из аптек без рецепта. Перед сном она выпила практически всю банку лекарства в надежде унять боль.
Утром американка почувствовала недомогание и решила обратиться к врачу.

Медики взяли у пациентки кровь из артерии. Они были шокированы, поскольку полученная кровь была темно-синего цвета. Кожа и ногти женщины также имели синий оттенок.
Тест показал, что уровень кислорода в крови составлял всего лишь 67% при норме в 95-100%. Такой низкий показатель может привести к смерти или необратимым повреждениям головного мозга, если не принять экстренные меры.
Врачи поставили женщине диагноз «метгемоглобинемия». Причиной стала слишком большая доза обезболивающего с бензокаином.
Сейчас пациентка проходит лечение и чувствует себя намного лучше.

Источник: РИА Новости

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