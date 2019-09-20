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Якутского шамана Александра Габышева отправили в психушку

19:16 20.09.2019, Анастасия Солодкова Фото: стоп-кадр с video.novostink.ru
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В минздраве Якутии сообщили, что при необходимости «могут быть привлечены социальные службы». Накануне бурятские полицейские на трассе «Байкал» задержали таинственного мужчину 1958 года, находившегося в розыске.

Якутского шамана Александра Габышева отправили в психушку
Шаман Александр Габышев по дороге в Москву

Самопровозглашенный «Шаман-воин» Александр Габышев доставлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)

-Габышев был сегодня направлен в республиканскую психиатрическую больницу. В ГБУ «ЯРПНД» данному гражданину будут проведены экспертные мероприятия. Психиатрическая диагностика основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни. Как медицинской службе нам важен сам пациент и его состояние. В случае если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь, — следует из официального сообщения минздрава.

В ведомстве уточнили, что при необходимости «могут быть привлечены социальные службы». Какие, не уточняются.

Накануне на сайте МВД по Республике Бурятия появилась таинственная информация, возможно, имеющая отношение к Габышеву:
«19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» сотрудниками полиции по поручению следователя задержан мужчина 1958 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия). Планируется ближайшим авиарейсом доставить задержанного из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий».

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От редакции

Вылечат?

Аноним, 20 сентября 2019 20:22
Московские шаманы оказались сильнее якутского!

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