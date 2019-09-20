Пышные формы: как выбрать красивые трусики и бюстгальтеры для полных женщин

Любые недостатки можно умело скрыть и даже превратить их в достоинства с помощью верно подобранного и красивого белья.

Застежка может быть как спереди, так и сзади. Если женщине тяжело застегивать лифчик сзади, то стоит выбрать модель с передней застежкой

Параметры 90-60-90 как определение красоты женского тела уже давно размыты. Главное в привлекательности женских форм – это упругость, а любые недостатки можно умело скрыть и даже превратить их в достоинства с помощью верно подобранного и красивого белья. Ниже мы рассмотрим 2 категории: нарядное нижнее белье и более откровенные модели.

Для полных женщин это особенно актуально. Нужно знать рекомендации и правила, которые позволят подобрать подходящий вариант под пышные формы.

Правила выбора нижнего белья для полных женщин

Чтобы женщине было удобно, и она выглядела более подтянутой и стройной следует придерживаться следующих правил:

Выбирая бюстгальтер, нужно точно знать свой размер. Если он будет мал, то начнет врезаться в тело, доставит массу неудобств. Выглядит это не эстетично и может даже привести к боли в спине. Лучше выбирать модель бюстгальтера с широкими бретельками. Они будут равномерно распределить нагрузку и уберегут от некрасивых складок кожи.

3.Не стоит покупать бюстгальтер с эффектом «пуш-ап» или поролоном, лучше приобрести модель обычную. У пышных женщин грудь итак немаленькая, поролон добавит лишний объем.

4.Лифчик должен быть с косточками, большая грудь нуждается в хорошей поддержке. Лучше, если косточки будут не только снизу, но и бокам, а также по вертикали чашки.

5.Спинка бюстгальтера должна быть эластичной и широкой. Хорошо подойдут полным бюстгальтеры-полуграции, доходящие почти до талии.

6. Также можно обратить внимание на модель лифчика буквой «Т», он хорошо держит грудь.

7. Застежка может быть как спереди, так и сзади. Если женщине тяжело застегивать лифчик сзади, то стоит выбрать модель с передней застежкой.

8.Трусики лучше подбирать с завышенной талией, тогда бедра будут казаться менее объемными, а талия более узкой.

9. Можно выбрать и маленькие трусики-плавки, но только подходящие по размеру.

10. Хорошо на полных смотрятся комбинации с завышенной линией талии. Они скроют живот, а бюст поднимут вверх с помощью косточек и плотных чашек лифа.

11. Что касается ткани, то подойдут натуральные материалы – хлопок, бамбук, лен. Для особых случае можно купить атласное белье. Обладательницам аппетитных форм лучше избегать синтетики, так как она не пропускает воздух и создает эффект «парника», заставляя крупную женщину еще больше потеть.

12. Совет. Женщинам с крупной попой не стоит покупать трусики стринги или танго. Это смотрится не очень красиво.

Сексуальное белье для полных женщин

Полная женщина может очень соблазнительно смотреться в нижнем белье. К тому же, сейчас есть хорошее сексуально белье под любые формы. Верх привлекательности – это кружевное белье, которое сидит по фигуре и не причиняет дискомфорта.

Красивое романтическое белье для полных

Эффектно на полной женщине будет смотреться белье из черного кружева с контрастной тканью основой. Хороший комплект можно подобрать и из стандартных цветов: белого, бежевого, красного.

О том как выбрать белье красивым женщинам рассказали эксперты с сайта www.moda-dlya-polnyh.ru