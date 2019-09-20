Гуляет ветер: Нужно ли утеплять пластиковые окна?

На плохую теплоизоляцию пластиковых окон влияет множество факторов. Это могут быть проблемы, возникшие из-за некачественной сборки окон

Пластиковые окна отличаются устойчивостью к погодным условиям. Однако в некоторых случаях в холодные месяцы года они начинают пропускать ветер. В такой ситуации возникает вопрос: как утеплять окна и можно ли это сделать самостоятельно? АиФ.ru задал эти вопросы мастеру по окнам ПВХ Алексею Дубику.

Все ли пластиковые окна нужно утеплять?

Грамотная установка качественного пластикового окна не требует дополнительного утепления перед холодами. «Когда окно комплексно сделано, тогда проблем не будет», — рассказал Дубик. По его словам, перед установкой проем должен быть подготовлен. Перед пропениванием его необходимо смочить, чтобы пена лучше ложилась. Со стороны улицы пену должна защищать гидроизоляция, а с внутренней стороны — пароизоляция. Окно должно быть установлено с использованием уровня и без перекосов. Также необходимо установить откосы. «Если весь комплекс будет выполнен, то сквозняков не будет многие годы», — отметил эксперт.



На плохую теплоизоляцию пластиковых окон влияет множество факторов. Это могут быть проблемы, возникшие из-за некачественной сборки окон. Также возможны ошибки при их установке. «Может быть сам, проем некачественно сделан, где-то между стенами может „гулять“ сквозняк», — добавил Дубик. Также отсутствие качественной герметизации возможно в том случае, если во время установки окна были допущены ошибки при замерах. «Согласно ГОСТу, вокруг окна должен быть пенный шов от двух до шести сантиметров. Строители часто допускают ошибки, делая зазоры меньше. Если окна делают больше и эти требования не выполняются, то нет возможности правильно пропенить окно по периметру. В дальнейшем зимой оно будет промерзать», — рассказал мастер.

Как можно утеплить пластиковые окна?

В первую очередь необходимо выявить причину и найти место, откуда дует ветер. Для этого лучше всего обратиться к профессионалу, который сможет грамотно определить проблему и найти ее решение.

Самый доступный и простой способ самостоятельно попытаться утеплить окно — это отрегулировать прижимные механизмы и петли, которые находятся на боковой стороне створки.

Подкрутив эксцентрики шестигранником, можно плотнее прижать створку к раме. Однако стоит помнить, что эта мера — не панацея, которая моментально избавит от сквозняка. Не исключено, что эксцентрики уже находятся в «зимнем» режиме.

Мастер не советует использовать такой популярный среди россиян предмет для утепления окон, как скотч. «Скотч вообще не поможет. Если окно негерметично, будет в любом случае холодно. Будет скапливаться иней под скотчем. Скотч — это же не батарея, он не греет», — пояснил он.

Как ухаживать за пластиковыми окнами, чтобы они удерживали тепло как можно дольше?

Пластиковые окна просты в эксплуатации, однако они все равно требуют определенного ухода. По словам Алексея Дубика, один раз в год необходимо обрабатывать механизмы специальной смазкой, которую можно приобрести в хозяйственном магазине. Также два раза в год нужно смазывать резиновый уплотнитель. Это необходимо делать перед наступлением лета и зимы. «Резинка разрушается от внешних факторов: от жары и мороза. Она высыхает, и уплотнение получается уже не то, а за счет уплотнения удерживается тепло», — рассказал мастер. По его словам, при соблюдении правил ухода пластиковые окна могут прослужить от 15 лет и больше.

Источник: Аргументы и Факты