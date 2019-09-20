20.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Видео со стриптизом в День лесника из колонии в Иркутске заинтересовало ФСИН

17:15 20.09.2019 Фото: pixabay.com
0

Врио начальника исправительного учреждения в поселке Тамтачет временно отстранен от работы. В ведомстве отметили, что праздник проводился в поселковом клубе, а не на территории колонии.

Видео со стриптизом в День лесника из колонии в Иркутске заинтересовало ФСИН
В иркутской колонии идет проверка после видео со стриптизом на День лесника

Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Тайшетского района Иркутской области временно отстранен от работы после попавшего в интернет видео, на котором несколько человек в форме сотрудников ФСИН исполняют стриптиз. Об этом говорится в официальном сообщении Главного управления ФСИН РФ по Красноярскому краю, в ведении которого находится колония.

Видео со стриптизом появилось в красноярских Telegram-каналах. Утверждается, что это сотрудники колонии-поселения празднуют День лесника. «По факту размещения в сети интернет видеозаписи мероприятия, проводимого в КП-14 ГУ ФСИН России по Красноярскому краю, руководством ГУ ФСИН назначена служебная проверка. На время проведения проверки врио начальника колонии-поселения отстранен от исполнения служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что праздник проводился в поселковом клубе, а не на территории колонии.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ничего предосудительного?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскШок брака: Четыре пары не пришли в ЗАГС 20 сентября на регистрацию в Бердске
17:45 20-09-2019
Шок брака: Четыре пары не пришли в ЗАГС 20 сентября на регистрацию в Бердске
Как злыдне избавиться от "лица стервы"? Новый тренд в красоте
17:45 20-09-2019
Как злыдне избавиться от
Эскроу-счет: 85% региональных застройщиков могут закрыться в ближайшее время
17:37 20-09-2019
Эскроу-счет: 85% региональных застройщиков могут закрыться в ближайшее время
Отравились 53 ребенка в школьной столовой в Одессе
17:30 20-09-2019
Отравились 53 ребенка в школьной столовой в Одессе
Гуляет ветер: Нужно ли утеплять пластиковые окна?
17:27 20-09-2019
Гуляет ветер: Нужно ли утеплять пластиковые окна?
Без зубов: какой протез выбрать?
17:17 20-09-2019
Без зубов: какой протез выбрать?
Видео со стриптизом в День лесника из колонии в Иркутске заинтересовало ФСИН
17:15 20-09-2019
Видео со стриптизом в День лесника из колонии в Иркутске заинтересовало ФСИН
Тук-тук: Услышь свои глаза! Им больно!
17:14 20-09-2019
Тук-тук: Услышь свои глаза! Им больно!
Выбираем автошколу по осени
17:11 20-09-2019
Выбираем автошколу по осени
Особенности воспитания собак: как выбрать дрессировщика?
17:08 20-09-2019
Особенности воспитания собак: как выбрать дрессировщика?