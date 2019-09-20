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Отравились 53 ребенка в школьной столовой в Одессе

17:30 20.09.2019 Фото: pixabay.com
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По состоянию на 20 сентября в стационаре находятся пять человек. В службе добавили, что в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Отравились 53 ребенка в школьной столовой в Одессе
В Одессе 53 школьника отравились после употребления пищи в столовой

В Одессе 53 школьника отравились после употребления пищи в столовой. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении сказано, что 19 сентября 53 ученика школы № 11 в Одессе обратились в городскую инфекционную больницу. У всех предварительно диагностировали пищевое отравление. Все дети питались в школьной столовой.

По состоянию на 20 сентября в стационаре находятся пять человек. В службе добавили, что в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

В начале сентября в поселке Авангард Одесской области произошло массовое отравление шаурмой. В одесскую городскую инфекционную больницу 1 и 2 сентября с подозрением на пищевое отравление были приняты 30 человек, включая пятерых детей. Все пострадавшие посещали один торговый павильон.

Источник: РБК

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