Отравились 53 ребенка в школьной столовой в Одессе

По состоянию на 20 сентября в стационаре находятся пять человек. В службе добавили, что в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

В Одессе 53 школьника отравились после употребления пищи в столовой

В Одессе 53 школьника отравились после употребления пищи в столовой. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении сказано, что 19 сентября 53 ученика школы № 11 в Одессе обратились в городскую инфекционную больницу. У всех предварительно диагностировали пищевое отравление. Все дети питались в школьной столовой.

По состоянию на 20 сентября в стационаре находятся пять человек. В службе добавили, что в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

В начале сентября в поселке Авангард Одесской области произошло массовое отравление шаурмой. В одесскую городскую инфекционную больницу 1 и 2 сентября с подозрением на пищевое отравление были приняты 30 человек, включая пятерых детей. Все пострадавшие посещали один торговый павильон.

Источник: РБК