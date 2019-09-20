Доходы Грузии провалились на $47 млн из-за отсутствия туристов из России

За 8 месяцев грузинскую границу пересекли 1,3 млн россиян, в основном в первой половине этого года. После волны русофобских настроений власти РФ запретили полеты в Грузию.

Доходы Грузии от туризма в августе сократились на $47 млн из-за снижения турпотока из РФ

Доходы Грузии от туризма в августе 2019 года составили $396,1 млн, что на 10,6%, или на $46,8 млн меньше по сравнению с тем же показателем августа прошлого года, сообщает Национальный банк страны в своем аналитическом обзоре индикаторов финансового сектора.

По информации Центробанка, это уже второй подряд месяц, когда фиксируется снижение доходов от туризма: в июле они сократились на 13,3%, или на $57,8 млн, — до $374,7 млн.

Между тем, согласно обзору, за восемь месяцев текущего года доходы от туризма составили $2 млрд 326,8 тыс., что на 4,1% больше, чем за тот же период 2018 года.

Как сообщалось, проблемы в туристическом секторе Грузии возникли после того, как в связи с обострением российско-грузинских отношений, решением властей РФ с 8 июля 2019 года как российским, так и грузинским авиакомпаниям временно запрещено выполнять прямые рейсы между двумя странами, а туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

В результате этого, по данным информационно-аналитического департамента МВД Грузии, уже в июле число посетивших республику визитеров из России уменьшилось по сравнению с июлем 2018 года на 12% — до 217,5 тыс. человек, а в августе снизилось в годовом исчислении на 6%, до 252,9 тыс. человек.

В целом за восемь месяцев 2019 года Грузию посетили 6 млн 216,5 тыс. визитеров, что на 6,1% больше, чем в январе-августе 2018 года. В том числе 1 млн 304,5 млн граждан России (рост на 12,2%), что в основном было обусловлено ростом посещений россиянами Грузии в первой половине этого года.

Ранее ожидалось, что в 2019 году в Грузии будет побит рекорд по посещаемости туристов. В частности, предполагалось, что с наступлением лета и до конца года страну посетят еще около 1 млн российских туристов.

В 2018 году Грузию посетило рекордное количество иностранных визитеров — 8 млн 679,5 тыс. человек, что на 14,9% больше, чем в 2017 году. В том числе число граждан РФ, побывавших в прошлом году в республике, возросло на 23,8% — до 1 млн 404,9 тыс. человек. Доходы Грузии от туризма в 2018 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 19,2%, до $3 млрд 222 млн (19,9% ВВП).

Источник: tourism.interfax.ru