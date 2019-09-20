Сосед капнул на соседа: Можно ли сжигать мусор на даче?

Место использования открытого огня на собственном участке должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре.

Разводить костры и сжигать мусор на дачных участках можно, только осторожно

Садоводов стали предупреждать о недопустимости сжигания мусора на участках. Как рассказала «РГ» жительница Тульской области Елена Х., глава их СНТ лично обходил дачников и просил мусор не жечь, грозил суровыми проверяющими и высокими штрафами. Участники товарищества в недоумении, ведь экономить на вывозе мусора удается в первую очередь потому, что биоотходы отправляются в компостную кучу, а все, что можно сжечь — бумагу, упаковку из картона, обрезки пиломатериалов, — в костер.

Конечно, дача — территория частная, и что делать со своим мусором, каждый решает сам. Вот только правила пожарной безопасности тоже никто не отменял. Согласно им в садовом товариществе должны быть емкости с водой или огнетушители, а также звуковая сигнализация для оповещения людей, проще говоря, пожарный пруд и рында. Это все, что требуют правила от дачников.

В случае повышения пожарной опасности на территории может устанавливаться особый противопожарный режим. Решение это принимает местная власть, и она же контролирует его исполнение. Других ограничений нет.

Как рассказал «Российской газете» юрист Сергей Николаев, правила разведения костров в СНТ регулируются приказом МЧС от 26 января 2016 г. № 26, который утверждает порядок использования открытого огня и разведения костров на сельхозземлях. Согласно документу место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре. Альтернатива яме — металлическая бочка, бак или мангал, исключающие возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения. Объем емкости не должен превышать кубометра.

«Место разведения открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров — от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров — от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев, — отмечает юрист. — Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 40 сантиметров».

Для металлической бочки эти расстояния сокращаются вдвое, а минерализованная полоса не нужна вовсе. Правда, для «своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху», — говорится в документе.

Также нельзя разводить костры прямо под хвойными деревьями и на торфяной почве. Еще одно противопоказание — погода, если скорость ветра превышает 10 метров в секунду или поступило предупреждение об ухудшении погодных условий, связанных с усилением порывов ветра, жечь ничего нельзя.

За нарушение правил разведения костра на дачном участке грозят штрафы по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). От двух до трех тысяч рублей, если просто не соблюдены условия разведения огня, 2-4 тысячи рублей, если был введен особый противопожарный режим, и 4-5 тысяч рублей, если в результате сгорел дом соседа (был причинен вред третьим лицам и их имуществу). Для должностных и юридических лиц штрафы на порядок выше.

Кстати, без соседей, как правило, не обходится. Зачастую именно они жалуются на запах и дым, который мешает им отдыхать на садовом участке.

Источник: РГ