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Превратившуюся в «притон» заброшенную базу «Берендей» снесут до 1 ноября в Бердске

17:00 20.09.2019, Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Власть через 8 лет после того, как турбаза опустела, признал ее аварийной. Раньше здесь дети проходили подготовку для рафтинга и активного туризма.

Превратившуюся в «притон» заброшенную базу «Берендей» снесут до 1 ноября в Бердске
Жители многоэтажек возмущены соседством с разрушенной базой «Берендей»

Мэр Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о сносе заброшенной базы отдыха «Берендей», расположенной в лесном массиве в Красном Соколе.

На основании заключения по результатам визуального обследования и экспертной оценки технического состояния строительных конструкций здания «Берендея» сделали вывод, что оно аварийное и подлежит сносу.

Глава города поручил Городскому центру культуры и досуга до 1 ноября 2019 года «обеспечить снос объекта». К 15 декабря ГЦКиД должен представить в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации акт обследования, подготовленный кадастровым инженером, подтверждающий снос объекта. Это позволит снять его с кадастрового учета. Таким образом прекратится право собственности за Бердском.

Еще весной жители Бердска жаловались в редакцию на то, что заброшенный «Берендей» превратился в притон. Местные жители рассказывали, что в заброшенном здании постоянно собираются сомнительные личности, поэтому отпускать туда детей очень опасаются.

Турбаза опустела в 2011 году. С тех пор о ней периодически говорят, но пока «Берендей» стоит бесхозный и разрушенный.

— Здание базы отдыха построено в 1965 году, имеет выход к воде. Само здание находится в неудовлетворительном состоянии. Требует сноса. Территория не безопасна и требует комплекса мероприятий по берегоукреплению. В работе подготовка развития территории данного лагеря, — отметила начальник отдела управления муниципальным имуществом Наталья Марусина.

Еще в 2017 году базу — деревянный дом площадью 30 кв. метров, туалет типа «сортир», сарай и земельный участок под домом — передали в отдел культуры. Он в свою очередь отдал в оперативное управление Городскому центру культуры и досуга.

— Там надо деньги вкладывать, поэтому пока тишина. Периодически Елена Ивановна (Исламова, директор ГЦКиД — прим. ред.) выезжает, смотрит, наводят порядок. Конечно, надо базу сносить и что-то строить, — прокомментировала начальник отдела культуры Оксана Мокриенко, отметив, что и на снос тоже нужны средства.

Сложность в «освоении земли» заключается еще и в том, что деревянный дом бывшей базы с надворными постройками расположен в низине, нет подъездных путей, хотя рядом стоят жилые многоэтажки. Кроме того, разрушающиеся берега Бердского залива нуждаются в укреплении.

На базе «Берендей» когда-то дети проходили подготовку для рафтинга и туризма. Подростки не только занимались теорией, но и практикой — Бердский залив рядом. И действительно сплавлялись по горным рекам. Что построят на ее месте, пока неизвестно.

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От редакции

Что построить на месте "Берендея"?

Аноним, 20 сентября 2019 17:17
НВР:
Явно не детский лагерь....

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