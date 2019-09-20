20.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Недвижимость / Общество

Ненавидят арендное жилье жители России

16:48 20.09.2019 Фото: pixabay.com
0

Больше половины россиян (54 процента) назвали аренду жилья крайней мерой, когда нет возможности приобрести собственный угол.

Ненавидят арендное жилье жители России
В России люди готовы несколько лет отказывать себе во всем, лишь бы взять собственную квартиру в ипотеку. Так они чувствуют себя увереннее

Больше половины россиян (54 процента) назвали аренду жилья крайней мерой, когда нет возможности приобрести собственный угол, выяснил сервис Недвижимость Mail.ru. Только 23 процента считают аренду хорошей альтернативой покупке.

Все указывает на то, что аренду жилья в России не приветствуют.

Одна из причин — рынок недостаточно развит. «Домов, построенных исключительно для сдачи в аренду, практически нет. Арендатор законодательно не защищен, в любой момент арендодатель может расторгнуть с ним договор», — говорит Кирилл Сиволапов, директор программы факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС.

Именно поэтому аренду принято считать чем-то совсем временным. Статус квартиросъемщика считается неподходящим для серьезных людей. При этом аренда жилья распространена во многих странах: Австрии, США, Германии. Там люди могут всю жизнь снимать квартиру и даже не задумываться о том, как это выглядит в глазах окружающих. В России все наоборот.
Большинство арендаторов в Москве, 73 процента, имеют целью снимать жилье на срок от 1 года до 5 лет, 18 процентов — на несколько месяцев: это и «летние» арендаторы — туристы и абитуриенты, и граждане, приезжающие в столицу на целевые временные заработки, говорит замдиректора департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова. По ее словам, только 9 процентов планируют аренду и в 10-летней перспективе.

В случае с ипотекой переплаты чаще меньше, чем при аренде. Но это если собрать как можно крупнее размер первоначального взноса и выплачивать взносы как можно быстрее. Несколько лет придется отказывать себе во всем. Тем не менее в России чаще всего идут именно на этот шаг.

В России люди готовы несколько лет отказывать себе во всем, лишь бы взять собственную квартиру в ипотеку. Так они чувствуют себя увереннее

Еще одна причина — отголоски прошлого. Во времена СССР каждый человек должен был иметь постоянную прописку по месту жительства, где он и его семья «прикреплялись» к поликлинике, детсадам и школам и т.д. Все эти социальные блага арендатору, проживающему не по адресу прописки, получить было тоже можно, но сложнее. Когда появилась возможность приватизации жилья, граждане укоренились во мнении, что владение недвижимостью является гарантом стабильности.

Эксперты уверены, что с развитием рынка аренды, с появлением предложения в домах, где все квартиры сдаются в аренду, отношение к этому будет меняться. Рынок будет становиться все более профессиональным с точки зрения арендатора.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы как оцениваете арендное жилье?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскШок брака: Четыре пары не пришли в ЗАГС 20 сентября на регистрацию в Бердске
17:45 20-09-2019
Шок брака: Четыре пары не пришли в ЗАГС 20 сентября на регистрацию в Бердске
Как злыдне избавиться от "лица стервы"? Новый тренд в красоте
17:45 20-09-2019
Как злыдне избавиться от
Эскроу-счет: 85% региональных застройщиков могут закрыться в ближайшее время
17:37 20-09-2019
Эскроу-счет: 85% региональных застройщиков могут закрыться в ближайшее время
Отравились 53 ребенка в школьной столовой в Одессе
17:30 20-09-2019
Отравились 53 ребенка в школьной столовой в Одессе
Гуляет ветер: Нужно ли утеплять пластиковые окна?
17:27 20-09-2019
Гуляет ветер: Нужно ли утеплять пластиковые окна?
Без зубов: какой протез выбрать?
17:17 20-09-2019
Без зубов: какой протез выбрать?
Видео со стриптизом в День лесника из колонии в Иркутске заинтересовало ФСИН
17:15 20-09-2019
Видео со стриптизом в День лесника из колонии в Иркутске заинтересовало ФСИН
Тук-тук: Услышь свои глаза! Им больно!
17:14 20-09-2019
Тук-тук: Услышь свои глаза! Им больно!
Выбираем автошколу по осени
17:11 20-09-2019
Выбираем автошколу по осени
Особенности воспитания собак: как выбрать дрессировщика?
17:08 20-09-2019
Особенности воспитания собак: как выбрать дрессировщика?