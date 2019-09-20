Выбираем автошколу по осени

Контролируемый занос

Свои плюсы и минусы обучения вождению есть в любом времени года. Обычно ученики стремятся записаться в автошколу весной или летом, чтобы избежать трудностей. Но практика показывает, что гораздо больше навыков у тех водителей, кто учился в межсезонье.



Осень позволяет попробовать свои возможности при самых разных погодных условиях. Ясный и солнечный день может резко смениться затяжными осенними дождями, плотными туманами, которые резко снижают видимость на дороге. Начинающие водители учатся адаптироваться к погодным условиям и лучше чувствуют машину. Осенью на асфальте образуется пленка из влаги и грязи, которая ухудшает сцепление колес с дорожным полотном. У студента автошколы появляется реальная практика управления автомобилем в моменты пробуксовки и скольжения. И лучше испытать эти трудности пока рядом есть инструктор, чем столкнуться с ними один на один.С недавних пор обучение на получение водительских прав занимает около трех месяцев. Те, кто начнет осенью, застанут и начало сибирской зимы. Первый снег и гололед – возможность освоить приемы стабилизации автомобиля во время заноса и маневрирования при плохих погодных условиях. Инструктор сможет продемонстрировать особенности управления автомобилем с конкретным типом привода на скользкой дороге.

Механика против автомата

С 2017 года в водительском удостоверении Российской Федерации появились дополнительные подкатегории, а вместе с ними и отметка «АТ», означающая, что водитель обучался на машине, оборудованной автоматической коробкой передач.

С появлением отметки многие клиенты автошкол оказываются перед выбором, на каком автомобиле учиться. Автоматическая коробка передач упрощает и ускоряет процесс. Многие студенты, особенно девушки, уверены, что им механика ни к чему и это «вымирающая» трансмиссия. Если вы точно уверены, что навык управления автомобилем со сцеплением вам никогда не пригодится, то зачем усложнять и без того непростой процесс обучения? Но важно помнить, что, отучившись на «механике», вы легко сможете сесть за руль «автомата», это водительское удостоверение считается универсальным. А вот в обратном порядке это не сработает. Если у вас права с пометкой об обучении на «автомате», для управления «механикой» обязательно сдавать переэкзаменовку в ГИБДД. Управление «механикой» без разрешения на это приравнивается к вождению без водительского удостоверения.

На какие ши-ши

С введением новых требований к автошколам в 2014 году, многие небольшие учреждения были вынуждены закрыться. А оставшиеся заметно подняли стоимость обучения. Средняя стоимость обучения на права категории «В» — около 30 тысяч рублей.

Нескромная сумма – не повод отказываться от заветной пластиковой карточки. Многие автошколы готовы предложить оплату в рассрочку. Вам предложат разделить стоимость обучения на несколько удобных и приемлемых платежей. Рассрочки предоставляются как с первоначальным взносом, так и вовсе без него.

Важно отметить, что срок обучения не зависит от срока вашей рассрочки. Вы можете получить ваши водительские права, а вносить оставшуюся сумму после обучения. Или, наоборот, по желанию, вы можете погасить ее досрочно.