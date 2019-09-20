Отпустите в больницу: ответственность за диспансеризацию своих сотрудников несут работодатели в Бердске

С начала 2019 год план по диспансеризации бердская ЦГБ выполнила лишь на 30%. Провал произошел в том числе и по вине руководителей предприятий. Но наказания за то, что работодатель не отпускает на медосмотр, не предусмотрено.

Работодатели должны подавать списки, отпускать на диспансеризацию и оплачивать этот день

Работодатели несут ответственность за здоровье своих работников. Директора компаний заинтересованы в том, чтобы их сотрудники не болели, подчеркнула главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Они обязаны предоставлять списки работников в горбольницу и отпускать их пройти диспансеризацию. День, в который проходят обследование сотрудники, оплачивается как рабочий (предпенсионный возраст — 2 дня). Но фактически работодатель не понесет никакого наказания, если не отпустит сотрудника на медосмотр.

— Поликлиника работает с 8 до 20.00 каждый будний день. Также ведется прием в субботу с 8.00 до 15.00. В удобное для них время жители могут прийти на диспансеризацию, — уточнила Алла Николаевна.

17 сентября в мэрии Бердска прошло заседание инвестиционного совета по развитию малого и среднего бизнеса. Алла Дробинская выступила с информацией о важности диспансеризации и ответственности руководителей. На 24 сентября запланирована встреча с руководителями крупных предприятий города.

Алла Николаевна рассказала, что диспансеризация проходит в два этапа. Первый — это сдача анализов (уровень холестерина, глюкозы, всех параметров тела и давления; для женщин — маммография). На втором этапе терапевт назначает более детальное обследования в зависимости от результатов анализов (УЗИ, сканирование сосудов, колоноскапия и т. д.).

Зачем нужно диспансерное обследование?

— выявить хронические заболевания

— скрытые онкологические процессы

— заметить сердечно-сосудистые нарушения

— определить факторы риска заболеваний.

В Бердске план по диспансеризации за 8 месяцев 2019 года выполнен только на 30%. Первая и главная причина, которую называет главный врач, это плохая информированность жителей. По результата опроса, 35% работодателей Бердска отказывают в диспансеризации своим сотрудникам.