Особенности воспитания собак: как выбрать дрессировщика?

Дрессировка животного – дело трудное и требующее особенного подхода к питомцу. Разделяют три направления кинологии: служебная, охотничья и декоративная. Каждая из них содержит в себе разные программы обучения и развивает собачьи навыки у каких-то определенных пород.

Самостоятельно хозяин справиться сможет вряд ли, поэтому при желании обучить собаку командам, следует обратиться к специалисту. Таким специалистом является кинолог – человек, занимающийся тренировкой собак.

Разделяют три направления кинологии: служебная, охотничья и декоративная. Каждая из них содержит в себе разные программы обучения и развивает собачьи навыки у каких-то определенных пород.



В общем и целом дрессировка собак подразделяется на несколько узконаправленных категорий. Среди них — отечественные виды служб, в том числе со спортивным уклоном, социальные виды служб, европейские и американские тренировки собак.Так, например, в направление отечественной службы входит подкатегория розыскной службы. Она является одной из высших категорий и применяется для задержания, охраны, обыска местности и помещений. Пройдя эту программу обучения, собака на выходе сможет отыскать человека по следу его запаха, спустя несколько часов на протяжении десятков километров и при любых погодных условиях.Требования к питомцу, которого хозяин хочет отдать на службу, высокие. Собака должна быть физически развитой – то есть уже иметь какую-либо базовую подготовку, выносливой, иметь хорошее зрение, отличный слух и высокоразвитое обоняние. Породы, которые для этого подойдут: ротвейлер, немецкая овчарка, боксер, доберман и другие такого рода.

Собака – средство реабилитации

Одним из интересных направлений кинологии, входящих в социальную службу, является канистерапия. Это специальный вид лечения, направленный на реабилитацию пациентов после тяжелых болезней. Канистерапия используется для развития умственных и эмоциональных способностей, улучшения двигательной функции и моторики конечностей и социальной адаптации детей с особенностями развития.

Для слепых детей предоставляется собака-поводырь, которая не только помогает ориентироваться на местности, но и повышает интерес к познанию внешнего мира, стабилизирует эмоциональное состояние. Собак для этого вида службы обучают различным вербальным командам.

Зоологи отмечают, что некоторые повадки животного схожи с человеческими качествами. Это способность выражать свои переживания и эмоции с помощью мимики, звуков, реакцией на коммуникацию со стороны внешнего мира.

Для канистерапии подойдут как породистые, так и беспородные собаки. Питомцев заранее тестируют на агрессию к человеку и страх к посторонним внезапным звукам. В основном отдают предпочтение ездовым собакам – хаски и маламутам. А вот декоративные собаки для канистерапии не подойдут в силу своей слабой от природы психики.

Спортивные достижения

Кинология в части спорта представляет разные направления деятельности, включая в них участие человека. Например, аджилити – прохождение полосы препятствий на время. При этом учитывается не только скорость, но и ловкость, точность и умение слушать хозяина без поощрений за выполненное действие.

Человек, направляющий собаку через полосу препятствий, называется хендлером. Он не имеет права трогать или прикасаться к собаке во время участия в игре. В случае нарушения правил команде приписываются штрафные очки. Средства управления собакой в аджилити – голос, жесты и сигналы тела. Поэтому играть в аджилити сможет лишь тот пес и человек, которые имеют исключительные навыки.

Начинать тренировки лучше всего тогда, когда щенок еще маленький. Молодые собаки тоже поддаются командам. Виды препятствий, с которыми может столкнуться собака и хендлер при игре в аджилити: горка, качели – качающаяся доска, бум – три трапа, туннели, прыжковые препятствия и слалом – прохождение между столбцами по очереди. Участвовать в аджилити может способная собака любой породы и возраста.

Выбираем тренера

Теперь лишь остается выбрать кинолога для дальнейшего обучения собаки. Какими качествами должен обладать специалист? Во-первых, это любовь к животным и терпеливость. Во-вторых, постольку кинолог работает с крепкими породами собак, он должен иметь начальную физическую подготовку. Сюда же войдут стрессоустойчивость и стремление добиваться высоких положительных результатов. Специалист должен знать анатомию и психологию животного, разбираться в породах собак и находить к каждому индивидуальный подход. Но при этом быть строгим, справедливым учителем. В работе с собаками человек должен выступать в качестве лидера, поэтому выбирайте профессионала с твердым характером.