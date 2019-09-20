Если в 70 лет человек ходит энергично, как в молодости, у него практически 100-процентные шансы прожить дольше 80 лет.

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Если в 70 лет человек ходит энергично, как в молодости, у него практически 100-процентные шансы прожить дольше 80 лет. К такому выводу пришли японские геронтологи в результате многолетнего исследования.

О результатах своей работы эксперты рассказали на Российско-японской открытой конференции «Курс на здоровое долголетие в России», которая состоялась в Москве.

«Физическое состояние людей старше 60 лет стабильно улучшается: старость, если понимать ее как наступление немощности, отодвигается и у мужчин, и у женщин», — подчеркнул в своем выступлении президент японского Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арай.

Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени. Исследование началось еще в 1997 году. Замеры, проведенные спустя 10 лет, показали, что скорость ходьбы у «среднего» японца в сопоставимом возрасте за этот период увеличилась на 5-10 процентов.

Кроме того, многолетние наблюдения позволили ученым установить закономерность: если человек в возрасте 70 лет сохранял энергичный темп ходьбы (примерно 1,5 метра в секунду) — у него были практически 100-процентные шансы дожить до 80 лет. Если же в этом возрасте человек в привычном для себя темпе ходьбы преодолевал в секунду не более полуметра, вероятность, что он проживет еще 10 лет, составила только 15-35 процентов (у мужчин — меньше, у женщин — больше).

«Японцы молодеют, сегодня они дольше сохраняют физические кондиции, соответствующие молодому возрасту, — констатировал доктор Хидэнори Арай. — Темп ходьбы может служить хорошим индикатором, позволяющим точно прогнозировать продолжительность жизни у конкретного человека. Чем быстрее человек передвигается в обычном для себя режиме — тем дольше он проживет».

Источник: РГ