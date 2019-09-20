20.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет?

16:51 20.09.2019 Фото: pixabay.com
0

Если в 70 лет человек ходит энергично, как в молодости, у него практически 100-процентные шансы прожить дольше 80 лет.

Как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет?
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Если в 70 лет человек ходит энергично, как в молодости, у него практически 100-процентные шансы прожить дольше 80 лет. К такому выводу пришли японские геронтологи в результате многолетнего исследования.
О результатах своей работы эксперты рассказали на Российско-японской открытой конференции «Курс на здоровое долголетие в России», которая состоялась в Москве.

«Физическое состояние людей старше 60 лет стабильно улучшается: старость, если понимать ее как наступление немощности, отодвигается и у мужчин, и у женщин», — подчеркнул в своем выступлении президент японского Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арай.

Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени. Исследование началось еще в 1997 году. Замеры, проведенные спустя 10 лет, показали, что скорость ходьбы у «среднего» японца в сопоставимом возрасте за этот период увеличилась на 5-10 процентов.

Кроме того, многолетние наблюдения позволили ученым установить закономерность: если человек в возрасте 70 лет сохранял энергичный темп ходьбы (примерно 1,5 метра в секунду) — у него были практически 100-процентные шансы дожить до 80 лет. Если же в этом возрасте человек в привычном для себя темпе ходьбы преодолевал в секунду не более полуметра, вероятность, что он проживет еще 10 лет, составила только 15-35 процентов (у мужчин — меньше, у женщин — больше).
«Японцы молодеют, сегодня они дольше сохраняют физические кондиции, соответствующие молодому возрасту, — констатировал доктор Хидэнори Арай. — Темп ходьбы может служить хорошим индикатором, позволяющим точно прогнозировать продолжительность жизни у конкретного человека. Чем быстрее человек передвигается в обычном для себя режиме — тем дольше он проживет».

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какая у вас походка в 70 лет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскШок брака: Четыре пары не пришли в ЗАГС 20 сентября на регистрацию в Бердске
17:45 20-09-2019
Шок брака: Четыре пары не пришли в ЗАГС 20 сентября на регистрацию в Бердске
Как злыдне избавиться от "лица стервы"? Новый тренд в красоте
17:45 20-09-2019
Как злыдне избавиться от
Эскроу-счет: 85% региональных застройщиков могут закрыться в ближайшее время
17:37 20-09-2019
Эскроу-счет: 85% региональных застройщиков могут закрыться в ближайшее время
Отравились 53 ребенка в школьной столовой в Одессе
17:30 20-09-2019
Отравились 53 ребенка в школьной столовой в Одессе
Гуляет ветер: Нужно ли утеплять пластиковые окна?
17:27 20-09-2019
Гуляет ветер: Нужно ли утеплять пластиковые окна?
Без зубов: какой протез выбрать?
17:17 20-09-2019
Без зубов: какой протез выбрать?
Видео со стриптизом в День лесника из колонии в Иркутске заинтересовало ФСИН
17:15 20-09-2019
Видео со стриптизом в День лесника из колонии в Иркутске заинтересовало ФСИН
Тук-тук: Услышь свои глаза! Им больно!
17:14 20-09-2019
Тук-тук: Услышь свои глаза! Им больно!
Выбираем автошколу по осени
17:11 20-09-2019
Выбираем автошколу по осени
Особенности воспитания собак: как выбрать дрессировщика?
17:08 20-09-2019
Особенности воспитания собак: как выбрать дрессировщика?