Школы обяжут кормить горячими обедами учеников младших классов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проектом закона вводится понятие «здоровое питание» и закрепляются его основные принципы.

В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для учеников младших классов

Спикеры обеих палат российского парламента, Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об обеспечении горячим питанием школьников младших классов, сообщил в пятницу журналистам сам Володин.

Авторами инициативы также выступили руководители всех парламентских фракций.

«Законопроектом вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного, а главное — безопасного питания учащихся младших классов», — отметил спикер Госдумы.

По его словам, нормами законопроекта четко определяются «обязательность обеспечения школьников горячим питанием». «Здоровье детей — приоритет и для родителей, и для государства. Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием», — подчеркнул Володин, заметив, что «идея была поддержана президентом России и правительством РФ».

Ранее руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил журналистам, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект о предоставлении обязательного горячего питания в начальной школе. По его словам, над всеми высказанными в кабмине замечаниями депутаты поработают при подготовке текста ко второму чтению.

Со своей стороны вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщала ранее, что в условиях возможного дефицита средств законопроект предлагает предусмотреть возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование затрат на эти цели.

Источник: ТАСС