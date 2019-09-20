Выть хочется: Суд продлил арест обвиняемому в хищении 7,4 млн рублей экс-директору УКСа Бердска

Юрий Бекетов останется в СИЗО до 21 ноября. Родные арестованного рассказали, что за 5 месяцев содержания под стражей он очень похудел, болеет, что ему в камеру вызывали «скорую». Но больше всего его угнетает «безнадега».

Юрий Бекетов сидит в СИЗО уже 5 месяцев

Бердский суд 18 сентября продлил срок содержания под стражей на 2 месяца бывшему руководителю управления капитального строительства Юрию Бекетову и его подельнику, директору компании «Росстрой» Константину Михайленко. Они останутся за решеткой до 21 ноября.

Бекетова и Михайленко арестовали 24 апреля по подозрению в хищении крупной суммы на строительстве канализационного коллектора на ул. Первомайской. Следственный комитет еще не завершил расследование.

Уголовное дело возбуждено 22 апреля по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищения денежных средств, принадлежащих муниципальному образованию, путем злоупотребления доверием, с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Как полагают органы предварительного следствия, в период с июня 2017-го по февраль 2018 года Бекетов и Михайленко при строительстве самотечного канализационного коллектора по муниципальному контракту совершили хищение денежных средств в сумме 7 449 165,36 рублей.

Оба фигуранта вину не признали. Они, просидевшие за решеткой уже 5 месяцев, снова попросили избрать им меру пресечения в виде домашнего ареста. Но суд снова принял во внимание доводы обвинения: могут скрыться от следствия, давить на свидетелей, уничтожить документы. И отказал в удовлетворении ходатайства защиты.

Людмила Грибанова, сестра Юрия Бекетова, побывавшая на последнем заседании суда, рассказала о замеченных ею противоречиях. По ее словам, следствие ссылается на некое письмо о сговоре, но такого документа нет в материалах дела.

— Суд длился несколько часов. Участники процесса даже поспать пробовали. Новые адвокаты Михайленко заявили, что расследование намеренно затягивается. С апреля ничего не изменилось, а люди сидят! В этот раз Юрий Владимирович получше выглядел. А в прошлый раз мы даже испугались — он очень похудел. Ему в следственный изолятор «скорую» вызывали. У него и сердце, и кашель страшный начался, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Людмила Сергеевна.

Ей удалось перекинуться с братом парой слов:

— Он сказал: «Я держусь. Но порой хочется орать, выть от всей этой безнадежности». Что ничего сделать невозможно, непробиваемо. Адвокаты высказывают претензии следствию об отсутствии доказательств вины, дескать, есть только слова.

Как рассказал Бекетов в суде, ФСБ начала изымать документы в бердском УКСе с августа 2018 года. По его словам, изъяли все, так что ничего уничтожить, как полагает следствие, он не сможет.

Общественность Бердска не верит в виновность Юрия Бекетова и несколько раз выходила на массовые и одиночные акции, требуя освободить его из-под стражи, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».