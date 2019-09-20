20.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Труп 49-летнего мужчины обнаружили после пожара в многоквартирном доме в Искитиме

13:15 20.09.2019, Анастасия Солодкова Фото: МЧС
0

По предварительной версии, погибший отравился угарным газом. Огонь, скорее всего, вспыхнул из-за неисправного холодильника. 17 жильцов сами эвакуировались из задымленного подъезда.

Труп 49 летнего мужчины обнаружили после пожара в многоквартирном доме в Искитиме
Кухня полностью выгорела, вся квартира закоптилась

Пожар в квартире жилого дома в Искитиме произошел вечером в четверг, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

19 сентября в 22:36 произошел пожар в квартире жилого дома в микрорайоне Южном Искитима. На кухне огнем были повреждены мебель и домашние вещи. Вся квартира закопчена. В 22:51 пожар был ликвидирован.

До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировалось 17 человек. Никто из них не пострадал. Но после ликвидации пожара в 22.51 в сгоревшей квартире обнаружили труп.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в искитимском отделе надзорной деятельности, погиб 49-летний мужчина.

— Предположительная причина смерти — отравление угарным газом. Предполагаемая причина пожара – неисправность электрооборудования в холодильнике, — уточнили в ОНД.

По свидетельству очевидцев, накрытое тело погибшего до двух часов ночи пролежал около подъезда на носилках, пока не приехали криминалисты.

На тушение привлекалось 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас исправные электроприборы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вперед без СССР: отменить некоторые профессиональные праздники хотят в России
14:30 20-09-2019
Вперед без СССР: отменить некоторые профессиональные праздники хотят в России
Погиб взорвавший гранату пьяный мужчина в общежитии Златоуста
14:15 20-09-2019
Погиб взорвавший гранату пьяный мужчина в общежитии Златоуста
БердскВыть хочется: Суд продлил арест обвиняемому в хищении 7,4 млн рублей экс-директору УКСа Бердска 1
14:00 20-09-2019
Выть хочется: Суд продлил арест обвиняемому в хищении 7,4 млн рублей экс-директору УКСа Бердска
США нападут на Калининград в случае «агрессии» со стороны России
13:45 20-09-2019
США нападут на Калининград в случае «агрессии» со стороны России
БердскПять "пазиков" за 8,5 млн рублей покупает для обновления автопарка АТП власть Бердска 1
13:30 20-09-2019
Пять
Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
13:21 20-09-2019
Бесплатные объявления Бердска и Искитима
Труп 49-летнего мужчины обнаружили после пожара в многоквартирном доме в Искитиме
13:15 20-09-2019
Труп 49-летнего мужчины обнаружили после пожара в многоквартирном доме в Искитиме
Прапорщик ФСБ за 7 млн рублей продал на Avito казенное имущество
13:00 20-09-2019
Прапорщик ФСБ за 7 млн рублей продал на Avito казенное имущество
БердскСтая бродячих псов до ужаса напугала 11-летних девочек на пустыре у долгостроев Минобороны в Бердске
12:45 20-09-2019
Стая бродячих псов до ужаса напугала 11-летних девочек на пустыре у долгостроев Минобороны в Бердске
Физрук ударил первоклассника и позволил другим детям избить ребенка в Красноярке
12:30 20-09-2019
Физрук ударил первоклассника и позволил другим детям избить ребенка в Красноярке