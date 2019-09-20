Труп 49-летнего мужчины обнаружили после пожара в многоквартирном доме в Искитиме

По предварительной версии, погибший отравился угарным газом. Огонь, скорее всего, вспыхнул из-за неисправного холодильника. 17 жильцов сами эвакуировались из задымленного подъезда.

Кухня полностью выгорела, вся квартира закоптилась

Пожар в квартире жилого дома в Искитиме произошел вечером в четверг, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

19 сентября в 22:36 произошел пожар в квартире жилого дома в микрорайоне Южном Искитима. На кухне огнем были повреждены мебель и домашние вещи. Вся квартира закопчена. В 22:51 пожар был ликвидирован.

До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировалось 17 человек. Никто из них не пострадал. Но после ликвидации пожара в 22.51 в сгоревшей квартире обнаружили труп.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в искитимском отделе надзорной деятельности, погиб 49-летний мужчина.

— Предположительная причина смерти — отравление угарным газом. Предполагаемая причина пожара – неисправность электрооборудования в холодильнике, — уточнили в ОНД.

По свидетельству очевидцев, накрытое тело погибшего до двух часов ночи пролежал около подъезда на носилках, пока не приехали криминалисты.

На тушение привлекалось 3 единицы техники и 9 человек личного состава.