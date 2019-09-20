Пять «пазиков» за 8,5 млн рублей покупает для обновления автопарка АТП власть Бердска

Администрация Бердска объявила аукцион на покупку пяти автобусов для пассажирского АТП. Бердский бюджет готов заплатить за новый транспорт 8 460 000 рублей. Цена одной единицы техники 1 693 000 рублей. Но в ходе торгов, возможно. стоимость снизится и городу удастся сэкономить.
Срок поставки автобусов — в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, говорится в аукционной документации. На автобусы должна быть установлена гарантия производителя – не менее 24 месяцев или 60 000 км пробега.
«Бюджетные денежные средства предусмотрены на поставку низкопольных автобусов, адаптированных для перевозки маломобильных групп населения, с целью обновления парка подвижного состава автомобильного общественного пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам», — сказано документах закупки.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 5 автобусов бердская власть планировала закупить в сентябре.
В июле было подписано соглашение с министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области о выделении Бердску из регионального бюджета субсидии на приобретение пассажирского транспорта — для маршрутов регулярных перевозок.
— По условиям софинансирования городской бюджет добавляет 40% стоимости. Область дает 5 млн, Бердск — 3,3 млн. На эти деньги мы сможем купить 5 «пазиков», — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник транспортного отдела мэрии Надежда Нятина.
С 2017 года город купил для нужд пассажирского АТП 12 автобусов.
Автопарк предприятия постепенно обновляется.
— Это будет замена устаревших автобусов, обновление автопарка. Износ пассажирского транспорта достаточно велик. Обновим автобусы, которые ходят по маршрутам, сократятся сходы, проезд станет более комфортным, — полагает Нятина.