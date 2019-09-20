Шок брака: Четыре пары не пришли в ЗАГС 20 сентября на регистрацию в Бердске

20 сентября должны были поженится 17 пар. Четыре пары передумали связывать себя узами брака. В ЗАГСе это назвали антирекордом. Но зато пришедшие женихи отличились креативными галстуками.

Анастасия и Сергей Баснины планируют родить двух детей

В третью пятницу сентября, 20 сентября, в Бердске выдалась на удивление теплая погода. Невесты без опаски промокнуть в лужах, как это было в прошлую пятницу, торопились на регистрацию.

Анастасия познакомилась с Сергеем Басниным в соцсетях. Встречались год. Девушка выбрала в качестве наряда белое платье с пышной юбкой и букет из бордовых роз.

— Хотелось почувствовать себя принцессой, — призналась «Курьер. Среда. Бердск» новоиспеченная жена.



По мнению молодой супруги, для долгого и счастливого брака, жена должна делать все для того, чтобы муж был доволен.

Как рассказала ведущий специалист бердского отдела ЗАГС Дарья Скоромных, 20 сентября должны были поженится 17 пар. Четыре пары передумали связывать себя узами брака.