Шок брака: Четыре пары не пришли в ЗАГС 20 сентября на регистрацию в Бердске

В третью пятницу сентября, 20 сентября, в Бердске выдалась на удивление теплая погода. Невесты без опаски промокнуть в лужах, как это было в прошлую пятницу, торопились на регистрацию.
Анастасия познакомилась с Сергеем Басниным в соцсетях. Встречались год. Девушка выбрала в качестве наряда белое платье с пышной юбкой и букет из бордовых роз.
— Хотелось почувствовать себя принцессой, — призналась «Курьер. Среда. Бердск» новоиспеченная жена.
Как рассказала ведущий специалист бердского отдела ЗАГС Дарья Скоромных, 20 сентября должны были поженится 17 пар. Четыре пары передумали связывать себя узами брака.