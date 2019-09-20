Физрук ударил первоклассника и позволил другим детям избить ребенка в Красноярке

Сам учитель физкультуры пояснил свое поведение тем, что 7-летний ребенок его не слушался. Родители мальчика уже обратилась в полицию.

Сам педагог пояснил свое поведение тем, что 7-летний мальчик его не слушался

В Красноярске учитель физкультуры на уроке ударил первоклассника по голове, а затем позволил другим детям избить ребенка. Об инциденте рассказала мама пострадавшего.

Об этом «ТВК Красноярск» рассказала мама мальчика. По ее словам, инцидент произошел в школе на уроке физкультуры.

За плохое поведение учитель ударил мальчика, отчитал перед всем классом. Со слов матери, другие дети также напали на одноклассника, а учитель не стал их останавливать.

Сам педагог пояснил свое поведение тем, что 7-летний ребенок его не слушался. Родители мальчика уже обратилась в полицию. В школе «ТВК Красноярск» сообщили, что об инциденте знают и проводят проверку. Учитель на данный момент отстранен от работы. В свою очередь, педагог пожаловался, что мальчик на уроке баловался, нарушая технику безопасности.

В городском управлении образования заявили, что начата проверка. Все подробности произошедшего будут установлены. Как стало известно «ТВК Красноярск», в полиции также начали проверку по факту обращения.

Источник: tvk6.ru