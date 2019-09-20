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Погиб взорвавший гранату пьяный мужчина в общежитии Златоуста

14:15 20.09.2019 Фото: pixabay.com
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В ходе бытового конфликта мужчина получил смертельные раны от взрыва находившейся у него самодельной гранаты. В результате взрыва травмы получили трое местных жителей.

Погиб взорвавший гранату пьяный мужчина в общежитии Златоуста
Потерпевший пребывал в состоянии алкогольного опьянения

Следователи завели уголовное дело после гибели мужчины в Златоусте из-за взрыва гранаты, сообщается на сайте управления СК по Челябинской области.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п.«а, е» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство).

Инцидент произошел вечером 18 сентября возле одного из общежитий города Златоуста, где было обнаружено тело местного жителя. По данным следствия, в ходе бытового конфликта мужчина получил смертельные раны от взрыва находившейся у него самодельной гранаты. Отмечается, что потерпевший пребывал в состоянии алкогольного опьянения. В результате взрыва также травмы получили трое местных жителей.

В целях установления всех обстоятельств преступления будут назначены необходимые судебные экспертизы, указали в СК.

Ранее сообщалось, что из-за инцидента пострадали четыре человека, им была оказана необходимая медицинская помощь.

Источник: РБК

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