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Пропал пациент под наркозом: после операции он 3 дня провел в подвале больницы под Красноярском

11:15 20.09.2019 Фото: pixabay.com
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Не найдя человека в палате, его выписали за нарушение режима. Волонтеры посмотрели запись камер и увидели, что из больницы он не выходил. Служебная собака привела в подвал. Сам пациент ничего не помнит.

Пропал пациент под наркозом: после операции он 3 дня провел в подвале больницы под Красноярском
В Железногорске после операции мужчина 3 дня провел в подвале больницы

В железногорской больнице пациент под наркозом пропал из палаты. Его искали по всему городу, но нашли спустя 3 дня в подвале того же медучреждения. Историю рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда.

Пропавший пациент 3 дня провел в подвале больницы в Железногорске Красноярского края. Павла Богданова госпитализировали с обострившимся панкреатитом, утром 16 сентября ему сделали операцию и вернули в палату, а уже через несколько часов там не нашли, об этом случае рассказали журналисты программы «Новости. Время местное» в Железногорске.

Врачи, якобы, были уверены, что он сам покинул больницу. Поэтому за нарушение режима пациента выписали. Командир поисково-спасательной группы «Сибирь» Андрей Поляковский рассказал, что 35 добровольцев искали Богданова по всему городу, а нашли там, где совсем не ожидали.

«Дело в том, что нам поступила информация, что по камерам человек в город не уходил, поэтому мы анализировали ситуацию и решили, что где-то в стационаре он остался», – поделился с журналистами командир поисково-спасательной группы «Сибирь» Андрей Поляковский.

Пускать поисковиков в подвал врачи не хотели, но супруга пропавшего все-таки добилась разрешения. Мужчину искали полицейские, волонтеры и кинологи с собаками. Именно поисковая собака по кличке Челси нашла пропавшего. Павла обнаружили в подвале медучреждения, где он попросту заблудился. Сам мужчина не смог вспомнить, каким образом там оказался, поскольку находился под наркозом. Сейчас мужчине оказывают помощь. Его состоянию ничто не угрожает.

Источник: tvk6.ru

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