За звание «Народный участковый-2019» борется полицейский из Бердска Алексей Велижанский

Проголосовать за него бердчане могут на сайте управления МВД по Новосибирской области. Получившего наибольшее число голосов наградят в МВД на федеральном уровне.

Участковый уполномоченный отдела МВД по Бердску Алексей Велижанский еще и поет

Сегодня, 20 сентября, на официальном сайте главка МВД России по Новосибирской области завершается первый этап голосования за участников конкурса «Народный участковый-2019».

В числе конкурсантов 32-летний капитан Алексей Велижанский, участковый полиции отдела МВД Бердска. Он служит в МВД с 2010 года, имеет высшее юридическое образование, женат, имеет дочь 6 лет. Велижансий награжден почетными грамотами и благодарностями.

На его административном участке № 8 проживает 6600 человек. За 2019 год участковый раскрыл 5 из 5 совершенных на участке преступлений. В том числе кражи, причинение тяжкого вреда здоровью, наркотики. Раскрыто 15 административных правонарушений. С начала года ему поступило 252 жалобы от населения.

Велижанский ежемесячно проводит проверку по месту жительства, составляет профилактические беседы с лицами, состоящими на профилактических учетах, и их родственниками.

Об Алексее Велижанском не раз писали местные СМИ, в том числе «Курьер. Среда. Бердск».

В 2012 году он был признан лучшим участковым уполномоченным полиции по городу Бердску, участвовал в областном конкурсе на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции Новосибирской области».

10 конкурсантов, набравших наибольшее количество голосов, проходят во второй этап голосования, который состоится с 7 по 16 октября — на нем будет выбран победитель областного тура Всероссийского конкурса «Народный участковый».

Анкеты региональных победителей будут опубликованы на сайте Министерства внутренних дел России, где каждый житель страны сможет отдать свой голос за лучшего, по его мнению, участкового. Заключительный этап конкурса проводится на федеральном уровне с 1 по 10 ноября.

Традиционно награждение победителя и призеров Всероссийского конкурса «Народный участковый» проходит в торжественной обстановке в МВД Российской Федерации в канун Дня участкового уполномоченного полиции.