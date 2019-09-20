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Невролог, лор и хирург пришли работать в горбольницу Бердска

20:15 20.09.2019, Алена Романцова Фото: pixabay
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Бердская ЦГБ утоляет кадровый голод. Пришли работать не только врачи — узкие специалисты, но и сотрудники среднего звена. Трудоустроены 6 фельдшеров, 10 медсестер.

Невролог, лор и хирург пришли работать в горбольницу Бердска
Врачи узких специальностей и медсестры пришли работать в ЦГБ Бердска

В Центральную городскую больницу Бердска пришли работать 11 врачей, из них несколько узких специалистов. Информацию уточнила «Курьер. Среда. Бердск» главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская 19 сентября. Устроились на работу два новых акушера-гинеколога, два врача педиатра в детскую поликлинику №2, два врача педиатра в ДШО, два врача анестезиолога-реаниматолога, врач невролог в ПСО неврологическое отделение, врач хирург, лор-врач во взрослую поликлинику №2. С 1 октября также должен выйти работать ещё один лор-врач.

— Из среднего персонала пришли 6 фельдшеров и 10 медицинских сестер, 9 из них молодые специалисты, — рассказала Алла Николаевна.

Напомним, что «Курьер. Среда. Бердск» писал, как кадровый голод утоляет ЦГБ Бердска.

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От редакции

Легче стало попадать к врачу?

Аноним, 20 сентября 2019 12:22
НВР:вообще не попадешь.Вчера была у терапевта.На 13 часов было 5 пациентов именгно с талонами на 13 часов
Аноним, 20 сентября 2019 14:26
Еще сложнее стало попасть к врачам. Даже к терапевту не попадешь - половина в отпуске, на учебе и на больничных.
Гость, 20 сентября 2019 18:11
А что там с записью к специалистам через портал zdravnsk ??

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