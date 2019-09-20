Невролог, лор и хирург пришли работать в горбольницу Бердска

Бердская ЦГБ утоляет кадровый голод. Пришли работать не только врачи — узкие специалисты, но и сотрудники среднего звена. Трудоустроены 6 фельдшеров, 10 медсестер.

Врачи узких специальностей и медсестры пришли работать в ЦГБ Бердска

В Центральную городскую больницу Бердска пришли работать 11 врачей, из них несколько узких специалистов. Информацию уточнила «Курьер. Среда. Бердск» главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская 19 сентября. Устроились на работу два новых акушера-гинеколога, два врача педиатра в детскую поликлинику №2, два врача педиатра в ДШО, два врача анестезиолога-реаниматолога, врач невролог в ПСО неврологическое отделение, врач хирург, лор-врач во взрослую поликлинику №2. С 1 октября также должен выйти работать ещё один лор-врач.

— Из среднего персонала пришли 6 фельдшеров и 10 медицинских сестер, 9 из них молодые специалисты, — рассказала Алла Николаевна.

Напомним, что «Курьер. Среда. Бердск» писал, как кадровый голод утоляет ЦГБ Бердска.