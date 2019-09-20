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В РПЦ отказываются крестить родившихся по ЭКО или у суррогатной матери детей

12:00 20.09.2019 Фото: pixabay.com
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Протоиерей Димитрий Смирнов назвал суррогатное материнство «худшим из видов проституции». Но выразил уверенность, что большинство, включая духовенство, будет за то, чтобы «суррогатных» младенцев крестить — мол, «ребенок-то не виноват».

В РПЦ отказываются крестить родившихся по ЭКО или у суррогатной матери детей
В РПЦ выступили против крещения детей, родившихся благодаря ЭКО или суррогатной матери

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказался против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или суррогатного материнства.

«Каждая женщина, которая делает ЭКО, она минимум параллельно делает три-пять абортов. И все это, голубка, будет на твоей шее до смерти, и ответишь за убийство каждого», — сказал отец Димитрий на встрече со священниками, окормляющими больницы.

Представитель Церкви признался, что вообще против крещения таких детей. «Если он сам вырастет, уверует, начнет в храм ходить — да пожалуйста! Но что крестить у людей, которые вообще чихать хотели на церковные законы!» — заявил священник, напомнив, что «Основы социальной концепции РПЦ» осуждают такого рода медицинскую процедуру.

Отец Димитрий провел аналогию с другим явлением, которое было ранее распространено в России, — с дуэлями. «Тех, кто дрался на дуэли, их же не отпевали», — напомнил священник, отметив, что каждый дуэлянт — это «одновременно и самоубийца, и убийца».

Кроме того, он выразил несогласие с практикой крещения малышей, рожденных специально нанятой для этого женщиной. Суррогатное материнство священник назвал «худшим из видов проституции, потому что проститутку ты снимаешь на час — ну, 100 долларов (по Москве), а тут на девять месяцев, да и сумма гораздо больше». «Что такое проститутка? Женщина, которая торгует своим телом. Ну, а разве суррогатная мать не торгует своим телом?» — задал вопрос отец Димитрий.

При этом он выразил уверенность, что если будет дискуссия по данному поводу, то большинство, включая духовенство, будет за то, чтобы «суррогатных» младенцев крестить — мол, «ребенок-то не виноват».

Отвечая оппонентам, священник напомнил, что такие выдающиеся святые, как Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, крестились, будучи взрослыми, и это было их сознательным решением. По мнению отца Димитрия, у современного человека бытует какое-то «магическое отношение» к таинству крещения, через которое родители хотят как можно скорее провести своего ребенка.

Источник: Интерфакс

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От редакции

Какая разница, как ребенок появился на свет?

назарик, 20 сентября 2019 14:06
Интересно, что ответили бы ему те родители, которые смогли завести себе ребенка именно при помощи суррогатной матери или при помощи ЭКО?
В стране огромное количество женщин, не имеющих возможности ни забеременеть, ни родить самостоятельно, даже если ни одного аборта в их жизни не было. Что за необходимость показывать свою медицинскую безграмотность? Зато он в курсе расценок на проституток...
a.danilov, 20 сентября 2019 14:09
мне ещё интересно ,что он думает о приёмных детях.

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