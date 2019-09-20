Год условно: Слишком суровым приговор актеру Устинову считает глава Росгвардии

По словам Виктора Золотова, назначенный актеру срок 3,5 года следовало бы добавить осужденному на пять лет блогеру Владиславу Синице, призывавшего к насилию в отношении семей правоохранителей.

Глава Росгвардии Виктор Золотов

Глава Росгвардии Виктор Золотов считает, что срок 3,5 года, пока назначенный актеру Павлу Устинову, следовало бы присудить блогеру Владиславу Синице.

«Суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно [Устинову]. А вот эти 3,5 года перевел бы на Синицу. Вот моя точка зрения», — сказал Золотов, отвечая на просьбу ТАСС высказать мнение по делу Устинова.

«Ему [Синице] дали пять [лет], по-моему, вот еще 3,5 [добавить] за призывы убивать жен, детей», — полагает Золотов. Он пояснил, что возмущен действиями Синицы. «Я считаю, что он малым сроком отделался. И слава Богу, что он нам не попался!» — заявил глава Росгвардии.

19 сентября стало известно, что Генеральная прокуратура просит отпустить Устинова под подписку о невыезде.

Приговор Синице

Пресненский суд Москвы 3 сентября признал Синицу виновным и приговорил его к пяти годам заключения в колонии общего режима. Гособвинение в ходе прений сторон просило назначить блогеру шесть лет колонии. Подсудимый свою вину категорически отверг и заявил, что его слова вырваны из контекста и интерпретированы неправильно.

Было установлено, что Синица почти неделю неоднократно размещал экстремистские записи в Twitter. 28 июля у него возник умысел на возбуждение ненависти и вражды на странице в соцсети под псевдонимом Макс Стеклов. 31 июля он под одной из записей в Twitter о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, оставил комментарий, в котором призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Установлено также, что он разместил на сайте в открытом доступе на своей странице текст, который аудиторией мог быть воспринят в качестве инструкции к действию по отношению к родственникам сотрудников МВД и Росгвардии. Дело в отношении Синицы расследовалось по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).