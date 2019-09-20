Украл кошелек с 5 тыс. рублей у покупательницы в магазине житель Бердска

Бердчанина-вора, промышлявшего в Новосибирске, поместили под стражу. В другом магазине бомж стащил 4 флакона шампуня, но тоже был задержан полицейскими.

В украденном кошельке было 5 тыс. рублей

Задержаны подозреваемые в грабежах, совершенных в магазинах, в том числе житель Бердска, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области сегодня, 20 сентября.

16 сентября в полицию поступило сообщение о грабеже в магазине на улице Большевистской Октябрьского района Новосибирска, где один из посетителей открыто похитил у женщины кошелек, в котором находилось 5 тысяч рублей, после чего скрылся.

О случившемся было сообщено в полицию. По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска установлен 26-летний житель Бердска, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

18 сентября в 15.40 другой подозреваемый, который в магазине на улице Громова в Кировском районе взял с прилавка 4 флакона шампуня и, не рассчитавшись, попытался скрыться был задержан по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Им оказался мужчина без определенного места жительства и рода занятий в возрасте 44 лет, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Он задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.

Возбуждены уголовные дела по ст. 161 УК РФ (Грабеж). Проводится расследование.