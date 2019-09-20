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Идеи по стратегии развития города ждет от сообщества власть Бердска

09:00 20.09.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчане могут принести свои предложения и замечания по проекту решения 26 сентября в горадминистрацию.

Идеи по стратегии развития города ждет от сообщества власть Бердска
Вопросы, связанные со стратегией развития Бердска, продолжают обсуждать

Бердчане имеют возможность внести свои предложения и рекомендации по Стратегии социально-экономического развития Бердска на ближайшие 10 лет, сообщили в пресс-центре горадминистрации 19 сентября.

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов « Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Бердска на период до 2030 года» состоялись 10 сентября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Рассматривали разные варианты развития — пессимистичный и оптимистичный.

— При обсуждении важных городских тем органы местного самоуправления всегда учитывают мнение бердчан. На этот раз горожане имеют возможность внести свои предложения и рекомендации по Стратегии социально-экономического развития Бердска на ближайшие 10 лет после состоявшихся слушаний – до конца сентября, — заявили в мэрии.

Бердчане могут принести свои предложения и замечания по проекту решения 26 сентября с 14:00 до 15:00 в кабинет №23 администрации Бердска (ул. Горького, 9).

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От редакции

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Аноним, 20 сентября 2019 10:07
фотка клевая

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