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Академгородок 2.0: Проект коллайдера за 37 млрд рублей завершат до конца года в Новосибирске

08:45 20.09.2019 Фото: С. Ерыгина / inp.nsk.su
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Запуск коллайдера «Супер С-Тау фабрики» запланирован на 2028 год. Основная цель его создания — изучение процессов рождения частиц — очарованных кварков и тау-лептонов и поиск так называемой новой физики.

Академгородок 2.0: Проект коллайдера за 37 млрд рублей завершат до конца года в Новосибирске
Проект коллайдера завершат в Новосибирске до конца года

Директор Института ядерной физики им. Г. И. Будкера сообщил, что разработка обновленного проекта электрон-позитронного коллайдера «Супер С-Тау фабрика» будет завершена уже до конца этого года.

«Есть финансирование со стороны Миннауки РФ, сейчас определяется магнитно-оптическая структура коллайдера, ведутся работы по самым важным эффектам — расчетные работы, которые позволят получать нужную производительность», — цитирует Логачева «Интерфакс».

Запуск коллайдера «Супер С-Тау фабрики» запланирован на 2028 год. Основная цель его создания — изучение процессов рождения частиц — очарованных кварков и тау-лептонов и поиск так называемой новой физики — явлений, находящихся за рамками стандартной теоретической модели, которая описывает взаимодействие всех элементарных частиц. Первоначальная стоимость проекта оценивалась в 37 млрд руб. Проект запланирован к реализации в рамках программы развития Новосибирского научного центра СО РАН «Академгородок 2.0».

«Интерфакс» со ссылкой на ИЯФ сообщает, что институт уже вложил в реализацию проекта около $40 млн из внебюджетных средств института, построена часть инфраструктуры: за счет средств федерального бюджета подготовлены проекты зданий и сооружений. Проект коллайдера был изменен так, что его стоимость может быть уменьшена в 1,5-2 раза: обновленный проект установки предусматривает уменьшение ее периметра с 800 до 470 м, исключен ряд дорогостоящих решений без ущерба для точности измерений, при этом максимальная энергия в пучке увеличилась с 2,5 ГэВ до 3 ГэВ.

Ранее РБК Новосибирск писал, что проект электрон-позитронного коллайдера получит грант размером 2 млн евро в рамках программы CREMLINplus. Финансирование начнется в 2020 году.

Источник: РБК

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