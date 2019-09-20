Кокорин поужинал на 73 тыс. рублей после выхода из тюрьмы

Что касается Мамаева, которому 17 сентября исполнился 31 год, то он первый день на свободе провел с супругой Аланой и детьми.

СМИ узнали, как нападающий «Зенита» Александр Кокорин отметил выход из тюрьмы в компании друзей и жены Дарьи Валитовой. Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вышли на свободу из колонии ИК-4 города Алексеевка по условно-досрочному освобождению во вторник, 17 сентября.

Как сообщает Mash, для вечернего банкета по случаю освобождения футболист «Зенита» выбрал закрытый ВИП-зал стейк-ресторана на Кутузовском проспекте в Москве. 9 друзей посидели на 73,5 тысячи рублей, но им сделали скидку 20 процентов.

Ресторан на Кутузовском, где отдыхала компания Кокорина pic.twitter.com/xVjfLQO7th — Александр (@optaluna) September 19, 2019

Чек Кокорина в ресторане "Шеф" — часть 1 pic.twitter.com/wuMGxy9SUQ — Александр (@optaluna) September 19, 2019

Чек Кокорина в ресторане "Шеф" — часть 2 pic.twitter.com/Bk96K5YU9L — Александр (@optaluna) September 19, 2019

Кокорин с детьми друзей pic.twitter.com/lINZ8jj9fR — Александр (@optaluna) September 19, 2019

Что касается Мамаева, которому 17 сентября исполнился 31 год, то он этот день провел с супругой Аланой и детьми.

Алана выложила в инстаграме фотографию с Павлом и сопроводила ее эмодзи в виде сердечка.

«Возвращаю», — пошутил в комментариях Кокорин.