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Кокорин поужинал на 73 тыс. рублей после выхода из тюрьмы

09:15 20.09.2019 Фото: https://twitter.com/optaluna
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Что касается Мамаева, которому 17 сентября исполнился 31 год, то он первый день на свободе провел с супругой Аланой и детьми.

СМИ узнали, как нападающий «Зенита» Александр Кокорин отметил выход из тюрьмы в компании друзей и жены Дарьи Валитовой. Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вышли на свободу из колонии ИК-4 города Алексеевка по условно-досрочному освобождению во вторник, 17 сентября.

Как сообщает Mash, для вечернего банкета по случаю освобождения футболист «Зенита» выбрал закрытый ВИП-зал стейк-ресторана на Кутузовском проспекте в Москве. 9 друзей посидели на 73,5 тысячи рублей, но им сделали скидку 20 процентов.

Что касается Мамаева, которому 17 сентября исполнился 31 год, то он этот день провел с супругой Аланой и детьми.

Алана выложила в инстаграме фотографию с Павлом и сопроводила ее эмодзи в виде сердечка.

«Возвращаю», — пошутил в комментариях Кокорин.

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