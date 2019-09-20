Кокорин поужинал на 73 тыс. рублей после выхода из тюрьмы

СМИ узнали, как нападающий «Зенита» Александр Кокорин отметил выход из тюрьмы в компании друзей и жены Дарьи Валитовой. Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вышли на свободу из колонии ИК-4 города Алексеевка по условно-досрочному освобождению во вторник, 17 сентября.
Как сообщает Mash, для вечернего банкета по случаю освобождения футболист «Зенита» выбрал закрытый ВИП-зал стейк-ресторана на Кутузовском проспекте в Москве. 9 друзей посидели на 73,5 тысячи рублей, но им сделали скидку 20 процентов.
Ресторан на Кутузовском, где отдыхала компания Кокорина pic.twitter.com/xVjfLQO7th
— Александр (@optaluna) September 19, 2019
Чек Кокорина в ресторане "Шеф" — часть 1 pic.twitter.com/wuMGxy9SUQ
— Александр (@optaluna) September 19, 2019
Чек Кокорина в ресторане "Шеф" — часть 2 pic.twitter.com/Bk96K5YU9L
— Александр (@optaluna) September 19, 2019
Кокорин с детьми друзей pic.twitter.com/lINZ8jj9fR
— Александр (@optaluna) September 19, 2019
Кокорин с другом pic.twitter.com/880FjynPls
— Александр (@optaluna) September 19, 2019
Что касается Мамаева, которому 17 сентября исполнился 31 год, то он этот день провел с супругой Аланой и детьми.
Алана выложила в инстаграме фотографию с Павлом и сопроводила ее эмодзи в виде сердечка.
«Возвращаю», — пошутил в комментариях Кокорин.