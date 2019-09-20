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Здоровье / Общество

Изменения с шеей могут оказаться признаком рака

10:27 20.09.2019 Фото: pixabay.com
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Признаками онкологического процесса также могут быть такие явления, как бледность кожи, отек пальцев и изменившаяся структура ногтевых пластин, внезапное отвращение к мясу, резкая и необъяснимая потеря веса.

Изменения с шеей могут оказаться признаком рака
Изменения с шеей могут оказаться признаком рака
Сюжет: Онкология
Изменения с шеей могут оказаться признаком рака

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Медики из Великобритании утверждают: изменения в состоянии шеи могут оказаться маркером рака. В частности, об имеющейся опухоли может сигналить появление на шее шишки.

Британские специалисты рассказали в публикации издания Express о том, что появившаяся на шее шишка является поводом для обращения за обследованием к врачу-онкологу. По их словам, в некоторых случаях подобное образование оказывается признаком рака крови.

«Также нельзя игнорировать появление «странных выпуклостей» в паху и в области подмышечных впадин. Все они связаны с лимфатическими узлами», — сообщили эксперты.

Они пояснили, что симптомы рака крови могут создавать иллюзию того, что человек простудился. Такой путанице способствуют кашель, повышение температуры, сильная слабость – эти симптомы, возникающие при онкозаболевании, мешают увидеть истинное положение дел. Но именно поэтому при появлении любых подозрительных шишек и выпуклостей на шее не стоит стесняться записываться на прием к онкологу. Лучше заполучить репутацию мнительного человека, чем пострадать от вовремя не выявленного рака, отмечают специалисты.

Они добавили, что признаками онкологического процесса также могут быть такие явления, как бледность кожи, отек пальцев и изменившаяся структура ногтевых пластин, внезапное отвращение к мясу, резкая и необъяснимая потеря веса.

Источник: medikforum.ru

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