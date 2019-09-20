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Общество / Стиль жизни

Овсянку, сэр! А как правильно есть овсянку?

10:25 20.09.2019 Фото: pixabay.com
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По словам специалистов, после сна в первую очередь полезно съедать белок. Овсянку можно съесть как второй завтрак, либо микшировать ее с белковым блюдом, например, омлетом, куском сыра.

Овсянку, сэр! А как правильно есть овсянку?
Также овсянку полезно употреблять с важными для организма жирами – в нее можно добавлять льняное масло или орехи

При всех полезных свойствах овсянки она не идеальна, и употреблять ее лучше в соответствии с определенными правилами. Специалисты советуют тщательно выбирать овсяную крупу, избегая продукции в пакетиках.

Овсянка нормализует работу кишечника, понижает уровень сахара и холестерина в крови, содержит витамин Е, минералы. Но в то же время в ней мало белка и потому сразу после пробуждения ее лучше не употреблять, об этом эксперты рассказали на портале «Рамблер/доктор».

По словам специалистов, после сна в первую очередь полезно съедать белок. Овсянку можно съесть как второй завтрак, либо микшировать ее с белковым блюдом, например, омлетом, куском сыра.

Также овсянку полезно употреблять с важными для организма жирами – в нее можно добавлять льняное масло или орехи. Без жиров усвоение витамина Е, содержащегося в овсяной крупе будет для организма проблематичным.

В магазинах продаются три вида: цельная крупа, которую варят до 30 минут, хлопья из цельной крупы, готовящиеся до 15-ти минут, и пропаренные хлопья. Диетологи рекомендуют готовить кашу, смешивая эти виды в пропорции 2:2:1. Так в ней будут и клетчатка, и хороший вкус, а также приятная текстура. В кашу не стоит добавлять сахар.

По мнению диетологов, овсянку не следует употреблять ежедневно. В ней содержится фитиновая кислота, замедляющая всасывание в кишечнике кальция и таким образом способная спровоцировать дефицит крайне необходимого организму минерала. Кроме того, фитиновая кислота ускоряет вымывание кальция из костей.

Источник: medikforum.ru

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