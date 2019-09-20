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Греф мечтает о четырехдневной рабочей неделе

10:20 20.09.2019 Фото: кремлин.ру
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Но Сбербанке пока не рассматривают возможность перехода на сокращенную рабочую неделю.

Греф мечтает о четырехдневной рабочей неделе
Герман Греф

При этом он уточнил, что в Сбербанке пока не рассматривают возможность перехода на сокращенную рабочую неделю.
Глава Сбербанка Герман Греф мечтает перейти на четырехдневную рабочую неделю, однако пока не знает ответа на вопрос, как это сделать. Об этом Греф сообщил журналистам, комментируя предложение о сокращении рабочей недели.
В августе Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложение о сокращении рабочей недели до четырех дней при сохранении зарплат. Медведев поручил министерству до 30 сентября сформулировать позицию о перспективах перехода на сокращенную рабочую неделю.

«Я уже много лет подряд пытаюсь перейти на шестидневную рабочую неделю, но не очень получается. Но я не самый продвинутый, наверное, работник в этом смысле. Мечтаю о четырехдневной рабочей неделе», — сказал он и отметил, что пока не имеет ответа на вопрос, как перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Греф также уточнил, что в Сбербанке пока не рассматривают возможность перехода на сокращенную рабочую неделю.

Источник: ТАСС

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