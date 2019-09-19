Искали 6 суток: Мертвой нашли ушедшую за грибами 83-летнюю пенсионерку в Новосибирской области

Походы в лес за грибами могут быть смертельно опасными

Ушедшая за грибами жительница села Вьюны Колыванского района погибла. 83-летнюю Валентину Шашину искали с 14 сентября. О печальном известии сообщили в паблике поискового отряда Лиза Алерт.

— -Мы благодарим всех, кто принимал участие в этом поиске: тех, кто прошел много километров по лесу; тех, кто приезжал в штаб, чтобы кормить добровольцев и поить горячим чаем; тех, кто делал репосты и распространял информацию в сети. Сотрудникам полиции ОМВД по Колыванскому району и аварийно-спасательным службам города и области спасибо за совместную слаженную работу, а военнослужащим сибирского спасательного центра МЧС России за помощь в «прочесе» леса, — написали волонтеры.

Более 40 спасателей искали погибшую в лесу женщину.

Пожалуйста, выезжая в лес, позаботьтесь о безопасности своей и своих родных. Грибы не стоят вашей жизни.