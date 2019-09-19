В рубрику «Сообщи свои новости» написала Нина Юрьевна:
2 дня назад в микрорайоне Северный прибился пёс. Довольно крупный. Очень дружелюбный. Ухоженный. Ищем старых или новых хозяев. Пёсик явно жил в квартире: знает лифт, гуляет на поводке.
Фото: очень дружелюбный пес прибился к дому. Ваш?
18:10 19.09.2019
Пёсик явно жил в квартире: знает лифт, гуляет на поводке.
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Нина Юрьевна:
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