Фото: очень дружелюбный пес прибился к дому. Ваш?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Нина Юрьевна:

2 дня назад в микрорайоне Северный прибился пёс. Довольно крупный. Очень дружелюбный. Ухоженный. Ищем старых или новых хозяев. Пёсик явно жил в квартире: знает лифт, гуляет на поводке.