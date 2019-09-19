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Талоны на прием к врачу «просто спросить» выдают в поликлинике Калиниграда

18:15 19.09.2019 Фото: facebook.com/obschestvo.rianovosti
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За две недели новой опцией воспользовались 500 человек. Самые часто задаваемые вопросы: как получить направление в облбольницу, как попасть на прием к специалисту, где сделать прививку, когда принимает тот или иной врач.

Талоны на прием к врачу просто спросить выдают в поликлинике Калиниграда
В калининградской поликлинике появились талоны «просто спросить»

В Калининградской поликлинике городской больницы №3 ввели опцию «просто спросить», рассказали РИА Новости в региональном Минздраве.

Отмечается, что нововведение появилось в электронной очереди две недели назад.
«За это время ею воспользовались более 500 граждан. После получения талона пациенты подходят к окну старшего регистратора», — добавили в министерстве.


Самые часто задаваемые вопросы: как получить направление в областную больницу, как попасть на прием к специалисту, где сделать прививку, когда принимает тот или иной специалист.

По данным ведомства, опция «просто спросить» есть и в других регионах.

Источник: РИА Новости

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