Что делать, если банк заблокировал карту? На сколько дней банк может заблокировать карту?

Карта может быть заблокирована, если у финансового мониторинга банка возникнут сомнения в законности совершаемых операций.

Банк может блокировать операцию и банковскую карту на срок не более двух рабочих дней, в течение которых он запрашивает подтверждение у клиента

Существует список причин, по которым банк может заблокировать карту. Это, например, может быть щедрый денежный перевод. Или крупная покупка в интернет-магазине. Или снятие наличных в другой стране, о поездке в которую вы не уведомили банк. Что же делать, если банк заблокировал карту? И как, по возможности, избежать этой неприятности?

Почему банки блокируют карты?

По закону финансовые организации имеют право блокировать на срок до двух дней карточки клиентов, если есть подозрение в незаконных операциях. Признаки таких операций, по словам эксперта Центра информационной безопасности IT-компании «Инфосистемы Джет» Дениса Гаврилова, каждый банк определяет самостоятельно. Например, если получатель денег или устройство, используемое для получения перевода, есть в так называемой «черной базе». Или финансовое учреждение обнаружило нетипичный характер транзакции по сравнению с теми, которые совершал пользователь — неожиданно большая сумма перевода/покупки, перевод с другого гаджета, несколько переводов подряд, необычное время операции (чаще всего ночью), а также местонахождение (обычно вы расплачиваетесь за покупки в Москве, а тут внезапно оказались в Португалии).

«Карта может быть заблокирована, если у финансового мониторинга банка возникнут сомнения в законности совершаемых операций. Допустим, при поступлении денежных средств от юридического лица, вероятно, потребуется предоставить подтверждающие документы (договор, акт и тому подобное). Например, вы продали машину юридическому лицу и оплату по данному договору получили на карту», — добавляет начальник управления клиентского обслуживания банка «Развитие-Столица» Сергей Фарберов.

По словам младшего юрисконсультанта компании «Мой семейный юрист» Юлии Казаковой, во всех этих случаях банк связывается с клиентом — уточнить, правда ли он переводит пятизначные (или даже шестизначные) суммы в два часа ночи в другой регион (или даже в другое государство). «Поэтому рекомендую всегда быть на связи», — говорит эксперт.

«Банк может блокировать операцию и банковскую карту на срок не более двух рабочих дней, в течение которых он запрашивает подтверждение у клиента. По истечении данного срока блокировка должна быть снята даже без получения подтверждения клиента», — отмечает Гаврилов.

Как разблокировать карту?

Если банку с вами связаться не удалось, будьте уверены — карту он заблокирует. «Если операции, которые показались банку сомнительными, совершали действительно вы, необходимо связаться с финансовой организацией или приехать в отделение для разблокировки карты. В случае звонка потребуется сообщить персональные данные и кодовое слово. После предоставления документов карта будет разблокирована», — говорит Фарберов.

Кстати, по словам руководителя группы компаний «Центр правового обслуживания» Анны Коняевой, законодательство дает банкам право требовать от клиента документального подтверждения сделки, которую он пытался провести с использованием своего счета. «Нужно быть готовым к такому требованию и при необходимости предоставить в банк документы (это может быть договор, чеки и любые другие документы, подтверждающие законность операции)», — подсказывает эксперт.

Как вообще избежать блокировки?

Если до вашего банковского счета добрались мошенники, блокировка карточки и операции — дело полезное и нужное. В остальных случаях избежать ее можно, соблюдая простые правила:

— заранее свяжитесь с банком и сообщите ему о планах совершить нетипичный для вас перевод денег;

— уведомляйте финансовую организацию о том, что выезжаете за границу (некоторые страны, по мнению банков, считаются опасными в плане операций по банковским картам; при попытке совершения операции в такой стране, особенно на крупную сумму, карту сразу заблокируют);

— при некорректном вводе пин-кода более трех раз, банк также заблокирует карту. Тут уже разблокировка невозможна — придется перевыпускать, а это время и иногда деньги. Постарайтесь установить такой пин-код, который точно не забудете.

Источник: Аргументы и Факты