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Генпрокурора Чайку попросил опротестовать приговор Устинову депутат Госдумы

19:00 19.09.2019 Фото: pixabay.com
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Ранее в защиту своего бывшего студента выступил хадрук «Сатирикона» Константин Райкин. Суд приговорил Павла Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на бойца ОМОНа во время несанкционированной акции в Москве.

Генпрокурора Чайку попросил опротестовать приговор Устинову депутат Госдумы
Депутат Госдумы Шаргунов попросил Чайку опротестовать приговор Устинову

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой рассмотреть возможность опротестования приговора 24-летнему актеру Павлу Устинову, получившему 3,5 года колонии за нанесение травмы омоновцу на несанкционированной акции в Москве. Об этом Шаргунов сообщил на своей странице в Facebook.

В нем депутат просит Чайку рассмотреть возможность «принесения протеста на указанный приговор в отношении Павла Устинова с целью освобождения его от уголовной ответственности».

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированного митинга 3 августа на Пушкинской площади, в результате чего омоновец получил вывих руки. 5 августа Тверской районный суд предъявил ему обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) и заключил под стражу до 3 октября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не может влиять на решение судов, в том числе по делу Устинова. Он также напомнил, что у актера есть возможность подать апелляцию на приговор.

Акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в Москве проходили с середины июля. Протестная акция, состоявшаяся 3 августа, не была согласована со столичными властями. По данным МВД, в шествии участвовали около 1,5 тыс. человек. В МВД сообщили, что были задержаны 600 человек, в «ОВД-Инфо» насчитали 1001 задержанного.

С призывом обратить внимание на дело Павла Устинова обратился художественный руководитель театра «Сатирикон» и Высшей школы сценических искусств Константин Райкин. Он сообщил, что Устинов — его бывший студент, который два года назад окончил его школу. Райкин призвал суд «очень справедливо и подробно разобраться в этой ситуации».

Источник: РБК

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