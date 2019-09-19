Выстрелила в голову во время селфи с пистолетом 36-летняя жительница Омска

Она перепутала «кнопки» и вместо экрана телефона нажала на спусковой крючок. При расследовании происшествия полицейские нашли в квартире сожителя омички, где произошел случайный выстрел, незаконные нунчаки, являющиеся холодным оружием.

Дознавателем возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления нунчаков

В отдел полиции № 7 УМВД России по городу Омску из медицинского учреждения поступило сообщение о доставлении женщины с травмами головы: 36-летняя омичка в одном из домов по улице Бородина выстрелила себе в голову из травматического пистолета.

Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, сотрудники полиции выяснили, что женщина, пока ее сожитель вышел в другую комнату, взяла принадлежащий ему травматический пистолет и решила сделать селфи с оружием, направив дуло в сторону головы. Но вместо экрана телефона нажала на спусковой крючок.

При осмотре данной квартиры полицейскими обнаружены и изъяты гладкоствольное оружие и травматический пистолет МП-79, зарегистрированные на хозяина, а также нунчаки. Восточное оружие, согласно заключению криминалистической экспертизы, изготовлено самодельным способом по типу нунчак и являются холодным оружием ударно-раздробляющего действия.

На допросе владелец оружия – мужчина 1960 г.р. – сообщил, что нунчаки изготовил самостоятельно. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление холодного оружия».