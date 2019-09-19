Рог дьявола: 10-сантиметровый нарост на голове удалили мужчине в Индии

Индус решил обратиться в больницу, когда нарост стало невозможно скрывать под головным убором. Медики подтвердили, что у мужчины растет рог.

Мужчине удалили 10-сантиметровый «дьявольский» рог

В индийском городе Сагар мужчине по имени Шьям Лал Ядав удалили «дьявольский» рог размером 4 дюйма (10,2 сантиметра). Об этом сообщает Mirror Online.

Нарост на голове 74-летнего фермера появился около пяти лет назад после удара. Как именно Ядав получил травму головы, не сообщается. Сначала мужчина не придал значения новообразованию в виде шишки и просил парикмахеров справиться с отростком. Потом он сам пытался срезать рог, но уплотнение все время росло.

Индус решил обратиться в больницу, когда нарост стало невозможно скрывать под головным убором. Медики подтвердили, что у мужчины растет рог. Он состоит из кератина, как человеческие ногти или волосы. Нейрохирурги провели операцию и отпилили образование. Проведенная биопсия показала, что оно было доброкачественным.

Врачи предполагают, что рог на черепе мужчины может начать расти заново. Они отметили, что это заболевание считается редким. Одной из причин роста «дьявольского рога» называют воздействие солнечных лучей.

Источник: lenta.ru