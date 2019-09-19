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Борется с геями тотальной слежкой за студентами в соцсетях экономический вуз на Урале

17:15 19.09.2019 Фото: pixabay.com
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В УрГЭУ создана специальная служба мониторинга морального облика учащихся. Уличенных в ЛГБТ-сообществах будут отчислять.

Борется с геями тотальной слежкой за студентами в соцсетях экономический вуз на Урале
Главный экономический вуз Екатеринбурга следит за сексуальной ориентацией своих студентов через соцсети

Главный экономический вуз Екатеринбурга следит за сексуальной ориентацией своих студентов через соцсети. В УрГЭУ создана специальная служба мониторинга морального облика учащихся. Одного факта общения с представителями ЛГБТ-сообщества достаточно для возникновения проблем. Один студент уже под угрозой отчисления.

«Его вызвал к себе проректор Краснов Роман Валерьевич и потребовал забрать документы из университета с формулировкой: мы отследили ваши соцсети, вот распечатки – вы гей», — рассказали ЕАН сокурсники пострадавшего студента.

Сам он подтверждает эту историю: «Мне позвонил директор моего института, сказал, что произошла неприятная ситуация и нужно поговорить. На встрече объяснил, что создана группа мониторинга соцсетей студентов и они обнаружили, что я подписан на группу ЛГБТ-сообщества. Потом меня вызвал к себе проректор по воспитательной работе Роман Краснов, тот заявил, что я «порочу имя института», что у меня розовый телефон и что наличие девушки, на его взгляд, не оправдание и не доказывает, что я не гей», — рассказал ЕАН сам Виталий (имя изменено).

По его словам, его отправили собирать характеристики из школы и с места работы, на их основании будет приниматься решение о том, является он геем или нет. Из групп, вызвавших скандал, он уже удалился.

Роман Краснов подтвердил ЕАН, что мониторинг поведения студентов и их участия в подобных группах в соцсетях ведется.

«У нас не только сейчас — мы вели, ведем и будем вести мониторинг социальных сетей наших студентов! По одной простой причине: мы — государственный университет, и, соответственно, мы смотрим за моральным обликом наших студентов. Мы имеем право посмотреть, чем живет наш студент. Ведь это же публичные страницы. И что мешает нашему управлению по молодежной политике, нашему социальному управлению посмотреть: как, чем занимаются наши студенты во внеучебное время? Мы конечно смотрим социальные сети», — заявил ЕАН проректор по социальной работе.

Но отвечать на вопрос о том, является ли участие в группах ЛГБТ-сообщества основанием для отчисления и с какой формулировкой в подобных случаях принимается приказ, он отказался, предложив написать официальный запрос с указанием имени конкретного отчисляемого студента.

Источник: eanews.ru

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